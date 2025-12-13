Museo Fangio: distinción de la FIA por resguardar el patrimonio automovilístico mundial

La fundación Fangio y el museo en honor al quíntuple campeón de la Fórmula 1, el balcarceño Juan Manuel Fangio, recibió la distinción 2025 del FMC FIA Heritage Promotion Cup, un galardón que reconoce a las instituciones que sobresalen en la difusión y resguardo del patrimonio automovilístico a nivel mundial.

El premio, entregado durante las asambleas generales celebradas en Tashkent, Uzbekistán, destaca la labor ejemplar que la entidad realiza para preservar y proyectar la trayectoria deportiva de Juan Manuel Fangio, figura insigne del automovilismo, y, al mismo tiempo, para promover la identidad cultural de la comunidad local.

Vista superior del impactante museo de Balcarce en memoria de Fangio y la Fórmula 1.

La distinción, otorgada por la Federación Internacional del Automovilismo, valora iniciativas que impulsan museos, contenidos formativos, actividades culturales y propuestas destinadas a mantener viva la memoria del deporte motor. La nominación se concretó gracias a la promoción dada por el Automóvil Club Argentino, a fin de cumplir los requisitos establecidos por el organismo internacional.

Este reconocimiento reafirma al museo Fangio como referencia de alcance global en la conservación y transmisión de una herencia deportiva única. Para Balcarce, representa un motivo de orgullo y un nuevo testimonio del compromiso permanente de la institución con la excelencia, la innovación y la promoción de la historia.