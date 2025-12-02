Santa Clara del Mar: la histórica casa de “El balcón de los santos” abre como museo

Así se veía en sus comienzos la histórica casa de “El balcón de los santos” de Santa Clara del Mar.

Décadas de historia y años de servicio serán reconvertidos en un espacio de identidad histórica y de cultura viva: la famosa casa de “El balcón de los santos” en Santa Clara del Mar volverá abrir en los próximos días como museo.

El proyecto liderado por la familia pionera de los Orensanz fue siempre un espacio donde la historia, la cultura, la identidad y los misterios del origen de Santa Clara del Mar estuvieron presentes, durante la última década en el marco de un impactante restaurante y confitería que atraía a locales y visitantes en un lugar especialmente ambientado.

Ahora los propietarios del legendario lugar decidieron abrir una casa museo y, con auspicio de las autoridades municipales del partido de Mar Chiquita, buscan ofrecer un espacio de referencia para la identidad local.

La casa histórica de “El balcón de los santos” se construyó frente a la costanera de Santa Clara del Mar.

Presentación del museo “El balcón de los santos”

En consecuencia, este miércoles 3 de diciembre, desde las 20 horas, en la icónica casa situada en avenida Hermanos Orensanz 516, se presentará en sociedad la nueva etapa.

“Santa Clara del Mar regresa a su origen con la apertura de la primera casa del pueblo, un lugar donde la historia, la cultura y los misterios siguen vivos”, destacaron desde las áreas de cultura y turismo de la comuna en la promoción de la nueva atracción marchiquitense.

La casa, repleta de historias, de testimonios y de decoraciones impresionantes, tiene un balcón cerrado que mira al mar desde sus inicios y aspira a reconvertirse otra vez en un espacio muy visitado.