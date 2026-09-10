Horror: estaba pescando en un arroyo y halló un macabro elemento sumergido

Un estremecedor hallazgo sorprendió a los vecinos de la provincia de Santa Fe tras un insólito descubrimiento en el agua. Un hombre que pescaba en el arroyo Ludueña, en la ciudad de Rosario, vio una figura extraña sumergida a pocos metros de la orilla. Al mirar con atención bajo la superficie, el pescador se dio cuenta de lo que había encontrado y llamó inmediatamente al 911 para avisar a las autoridades sobre la situación.

Cómo se produjo el macabro descubrimiento en el arroyo

El llamado de alerta movilizó a efectivos de la Policía local, personal de Prefectura Naval y bomberos que fueron hasta el lugar para asegurar la zona. Para sacar el objeto sin arruinar posibles pruebas, los agentes tuvieron que sumar la ayuda de un buzo táctico especializado en este tipo de rescates. El especialista se metió al arroyo y logró sacar la pieza, que se trataba del cráneo de una persona.

Buscan investigar la mecánica del fallecimiento.

La causa quedó en manos de la Policía de Investigaciones para intentar saber de dónde salieron los restos y cuánto tiempo estuvieron en el agua. Los peritos de la fuerza hicieron el levantamiento de la pieza y la llevaron a la morgue judicial para hacerle todos los análisis necesarios. Los estudios forenses buscarán determinar el sexo, la edad y las causas de la muerte para ver si hay algún delito detrás.

Entre las primeras ideas que manejan los investigadores, no se descarta ninguna hipótesis sobre cómo llegó ese objeto hasta la orilla del arroyo. Una de las sospechas principales es que el cráneo pudo haber sido usado en un altar de San La Muerte y arrojado después como parte de un ritual. De todos modos, esta versión deberá ser confirmada o descartada con los resultados científicos que pidió la Justicia.

El cráneo pudo haber sido usado en un ritual de San La Muerte.

El operativo causó un gran revuelo entre los vecinos del barrio que se acercaron hasta el puente para ver cómo trabajaban los buzos en el agua. La Policía pidió tranquilidad a la gente de la zona mientras avanzan las pericias de laboratorio sobre la pieza secuestrada. Se espera que los primeros informes forenses sobre la antigüedad de los restos lleguen a manos del fiscal en los próximos días para orientar la causa.