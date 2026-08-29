Macabro crimen: asesinó a su pareja, lo descuartizó y tiró los restos en una plaza

Una mujer fue condenada a 25 años de prisión en la ciudad de Santa Fe por el salvaje crimen de su pareja, a quien atacó a golpes, intentó descuartizar e incinerar, y cuyos restos abandonó en una plaza pública. El brutal episodio ocurrió a finales de febrero de 2024 en un departamento céntrico de la capital provincial. Tras una violenta discusión, la agresora acabó con la vida de la víctima y convivió con el cadáver durante varios días antes de intentar ocultar el cuerpo.

El perro de una vecina descubrió los restos descuartizados

El macabro hallazgo se produjo cuando una vecina que paseaba a su perro por la Plaza Escalante notó que la mascota olfateaba con insistencia una bolsa de consorcio negra abandonada cerca de un puente. Al acercarse, la testigo observó que el envoltorio contenía restos humanos e hizo la denuncia inmediata al 911. El despliegue policial y el trabajo pericial de la Policía de Investigaciones permitieron identificar rápidamente a la víctima y reconstruir las últimas horas del hombre de 70 años.

La vecina hizo la denuncia inmediata al 911.

Las tareas de campo condujeron a los efectivos hacia la vivienda del fallecido, donde hallaron manchas de sangre, fragmentos óseos y evidencia de la incineración parcial ejecutada en el patio del inmueble. En ese mismo operativo se concretó la detención de la sospechosa de 42 años, quien inicialmente intentó desligarse del hecho atribuyéndole la responsabilidad a un tercero. Sin embargo, los peritajes biológicos y los testimonios de los vecinos desmintieron su versión de los hechos.

A lo largo del proceso judicial, la fiscalía acumuló pruebas genéticas contundentes que acreditaron la presencia y autoría exclusiva de la acusada en la escena del crimen. La imputada permaneció bajo prisión preventiva mientras se completaban los estudios forenses necesarios para el juicio. Ante la contundencia de las evidencias científicas presentadas por las autoridades, la defensa de la mujer optó por avanzar hacia un procedimiento de resolución alternativa.

La autoría exclusiva del crimen fue de la acusada.

Durante la audiencia homologatoria, la acusada siguió las alternativas de forma remota desde su lugar de detención y admitió la responsabilidad directa en la ejecución del homicidio. El tribunal integrado por los jueces Sergio Carraro, Pablo Busaniche y Susana Luna validó el acuerdo alcanzado entre las partes. De este modo, la imputada recibió formalmente la pena de un cuarto de siglo de reclusión por el despiadado asesinato de su compañero.