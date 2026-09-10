Vuelve un ícono de los 90: una famosa marca de ropa internacional regresa a la Argentina y es furor

El sector del comercio textil registrará una novedad de peso para el consumo masivo en las próximas semanas. La reconocida marca española de indumentaria Mango confirmó que volverá a abrir sus puertas en el país tras haber abandonado el mercado local hace más de 20 años. La cadena internacional se suma a la oferta de indumentaria importada y planea consolidar un ambicioso plan de expansión dentro del territorio nacional.

Cuándo se producirá el regreso de Mango a la Argentina

La esperada inauguración comercial está programada para la primera semana de octubre en las instalaciones del shopping Alto Palermo. El establecimiento ocupará una tienda de más de 500 metros cuadrados ubicada en la planta baja del centro comercial. Según explicaron desde la compañía, la firma contará con dos colecciones: Woman y Man, pensadas para el público adulto, y operará localmente bajo el nombre registrado MNG para adaptarse a las regulaciones vigentes.

Operará localmente bajo el nombre registrado MNG.

La marca europea había decidido retirarse de la Argentina en el año 2003 como consecuencia de la profunda crisis económica que golpeó al consumo interno. Durante los años de ausencia en el mercado local, la empresa vivió una etapa de crecimiento global que la llevó a inaugurar cerca de tres mil sucursales en distintos continentes. La vuelta al país busca captar la demanda de clientes que buscan prendas de diseño internacional en los principales centros urbanos.

Para sostener su retorno comercial, el grupo prevé ejecutar una inversión anual cercana a los 2,5 millones de dólares durante los próximos ejercicios financieros. El proyecto de la firma no se limitará a su local porteño, sino que contempla la apertura gradual de nuevos espacios de venta hacia el año 2031. Entre los destinos prioritarios señalados por la empresa para desembarcar con sus prendas figuran importantes puntos comerciales de Córdoba, Rosario y territorio bonaerense.

La inversión anual es de 2,5 millones de dólares.

La noticia generó expectativa entre los consumidores y empresarios del rubro por el impacto que la llegada de la marca generará en la oferta local. Los compradores podrán acceder a las colecciones de temporada de manera presencial a partir del mes próximo. La firma confía en consolidar una clientela fiel a través de sus diseños característicos.