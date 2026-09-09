Sorteo 3407 del Quini 6: hubo 16 ganadores en el Siempre Sale y cada uno se llevó más de $24 millones

El sorteo número 3407 del Quini 6 de este miércoles 9 de septiembre puso en juego esta noche un pozo de más de 12.900 millones de pesos, con más de 1.200.000 apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 2.200 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 19 - 22 - 10 - 29 - 36 - 43. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo domingo.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 2.563 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 45 - 03 - 28 - 32 - 24 - 10. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Hubo en juego un pozo de más de 12.900 millones de pesos en las cuatro modalidades.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del miércoles 9 de septiembre

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 7.486 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 20 - 24 - 00 - 08 - 23 - 32. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 389 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 41 - 30 - 09 - 01 - 35 - 21. En este sorteo, hubo 16 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó un premio de más de $24 millones.

El sorteo del próximo domingo del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 14.450 millones de pesos.