“No tuvieron miedo de actuar”: fuerte respaldo de la Provincia a los policías involucrados en el operativo de Belisario Roldán

Un operativo policial terminó con un delincuente muerto tras un enfrentamiento armado ocurrido ayer en Mar del Plata. El hecho se inició durante un patrullaje preventivo y derivó en una persecución que incluyó una fuga por los techos de distintas viviendas del barrio Belisario Roldán.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el joven abatido fue identificado como Gustavo Damián Buenahora, de 23 años. Murió en el acto luego de recibir un disparo efectuado por un efectivo de la Policía de la provincia de Buenos Aires mientras se encontraba sobre el techo de una vivienda. Las circunstancias en las que se produjo el disparo son materia de investigación.

Tras el episodio, el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense, Andrés Escudero, se refirió al caso y destacó el accionar de los efectivos que participaron del procedimiento.

El joven abatido fue identificado como Gustavo Damián Buenahora.

En ese sentido, Escudero sostuvo que Buenahora que había sido detenido anteriormente por distintos hechos. “Estamos hablando de una persona que tenía desde 2021 para acá antecedentes todos los años”, señaló el funcionario.

Según detalló, el joven "ya había sido detenido por la Policía en un intento de robo agravado por escalamiento. Había intentado entrar en una vivienda y en un depósito”, explicó.

Escudero también indicó que, luego de ser identificado, "estuvo 20 días con pedido de captura hasta que la Policía lo capturó”, afirmó. Posteriormente, de acuerdo con el relato del funcionario, volvió a protagonizar otro hecho por el que también fue detenido.

La Justicia deberá establecer las responsabilidades correspondientes.

El respaldo a los policías involucrados





Más allá de la investigación judicial sobre el enfrentamiento, Escudero puso el foco en la actuación de los efectivos que participaron del operativo y aseguró que desde el Ministerio de Seguridad se les brindó asistencia.

“Me parece que hay que destacar el compromiso de estos efectivos policiales que estuvieron atentos y no tuvieron miedo de actuar”, manifestó.

El subsecretario contó además que durante este jueves mantuvo una reunión con los policías que intervinieron en el procedimiento y aseguró que recibieron respaldo institucional. “Garantizamos desde el primer momento que tuvieran el asesoramiento jurídico del área letrada de la Policía”, explicó Escudero.

El subsecretario de Fiscalización y Control Policial, Andrés Escudero, destacó el accionar de los efectivos

A su vez, indicó que también se puso a disposición de los efectivos la asistencia de los equipos de Servicios Sociales. “Pedimos que estuvieran contacto con sus familias para la asistencia psicológica”, agregó.

Finalmente, Escudero planteó la necesidad de acompañar a los policías que participan de este tipo de procedimientos: “Nuestros policías necesitan estar cuidados para después poder, con toda seguridad, cuidar a la gente en la calle”.

Mientras avanza la investigación para determinar con precisión cómo se produjo el enfrentamiento y las circunstancias que rodearon el disparo que terminó con la vida de Buenahora, la Justicia deberá establecer las responsabilidades correspondientes.