Identificaron al delincuente que murió en el techo de una casa tras enfrentarse con la Policía

Murió en el acto tras el impacto de un disparo ejecutado por un policía. Foto: 0223.

Fuentes judiciales confirmaron a este medio que el joven que este mediodía fue abatido por un efectivo de la Policía de la provincia de Buenos Aires, en circunstancias que aún son materia de investigación, fue identificado como Gustavo Damián Buenahora.

Se trata de un joven de 23 años, que murió en el acto tras el impacto de un disparo mientras se encontraba en el techo de una casa en el barrio Belisario Roldán de Mar del Plata.

Los hechos

Según informaron fuentes policiales a 0223, efectivos del Comando de Patrullas Norte y de la Comisaría General Pueyrredon 12da recorrían este mediodía el sector de las calles Roca y Calaza, cuando observaron a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta Rouser 135 cc de color negro.

El vehículo tenía un pedido de secuestro activo por un robo agravado cometido horas antes. Al advertir la presencia del móvil policial, el sospechoso aceleró la marcha, abandonó la motocicleta a pocos metros y continuó la huida a pie.

El sujeto escapó por los techos de viviendas linderas, por lo que los efectivos realizaron un rastrillaje en las inmediaciones. Finalmente, lograron localizarlo sobre el techo del garaje de una vivienda ubicada en Avellaneda al 7500.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre se encontraba agazapado y empuñaba un revólver calibre .38, con el que habría apuntado directamente hacia uno de los uniformados.

Ante lo que fue considerada una amenaza inminente contra su vida, el efectivo utilizó su arma reglamentaria, una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros, y efectuó dos disparos "defensivos", según explicaron fuentes del caso. El sospechoso resultó gravemente herido y murió en el lugar.

Tras la intervención policial y judicial, se secuestraron tres elementos vinculados con el procedimiento: el revólver calibre .38 que habría utilizado el sospechoso, la motocicleta Rouser 135 cc negra, que registraba un pedido de secuestro por robo agravado, y la pistola reglamentaria del efectivo interviniente, que quedó preservada para los correspondientes peritajes balísticos.

En el lugar trabajó la instrucción judicial, a cargo de lala fiscal Florencia Salas, junto con personal del Centro de Ayuda Técnica en Investigación.

La Fiscalía interviniente inició actuaciones bajo la carátula de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial en legítima defensa. Además, dispuso que no se adoptara una medida privativa de la libertad contra el efectivo que realizó los disparos y dio intervención a la Auditoría General de Asuntos Internos (Agai) para avanzar con las actuaciones correspondientes.