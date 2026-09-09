Se defendió de un robo y mató a un delincuente menor de edad: apareció el video del comerciante disparando

El video del ataque de la banda a la camioneta de Cristiano.

La madrugada del 16 de agosto Ulises Cristiano sufrió un intento de robo en la puerta de su comercio y respondió a los tiros. Como consecuencia de aquel suceso, terminó muerto Sebastián García, un delincuente de 16 años.

Ahora apareció el registro de una cámara de seguridad sobre la avenida Champagnat, que capturó el momento en el que el grupo de delincuentes sorprendió al comerciante en la camioneta e intentó sustraersela.

En el video se puede ver la camioneta estacionada en la esquina de Saavedra y Champagnat. Cabe recordar que el comerciante estaba en el interior del vehículo aquella noche, vigilando la entrada de su comercio, ya que anteriormente le habían roto el frente en un robo y el ingreso al local había quedado expuesto.







Entonces, se ve llegar al grupo de delincuentes que se movilizaban en tres bicicletas. Los menores rodearon la camioneta e intentaron abrir la puerta del lado del conductor.

Inmediatamente se registraron los tiros desde el interior del vehículo y se puede notar cómo los delincuentes salen corriendo para todos lados. A raíz de los impactos, García murió en el lugar.