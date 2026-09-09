Policía abatió a un delincuente en el techo de una casa tras un intento de robo

Un presunto delincuente fue abatido este miércoles al mediodía por un efectivo de la Policía de la provincia de Buenos Aires cuando se encontraba en el techo de una casa en el barrio Belisario Roldán de Mar del Plata.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 indicaron que el episodio se registró alrededor de las 13.30 cuando, en circunstancias que son materia de investigación, un efectivo policial abrió fuego contra el presunto delincuente.

El sujeto, que se movilizaba en una moto cuando escapaba de la Policía, recibió un disparo de un arma de fuego en el pecho y cayó abatido en el techo de una vivienda ubicada en la zona de Avellaneda y 184.

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) se hizo presente en el lugar. El personal médico constató la falta de signos vitales.

También trabajó personal de Bomberos, de la comisaría decimosegunda y de Policía Científica, quien secuestró un revólver en la escena del crimen. La moto en la que se trasladaba el supuesto delincuente tenía pedido de secuestro activo.