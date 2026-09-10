Día del Cliente: Carrefour celebra en sus tres tiendas de Mar del Plata con degustaciones y productos de la zona

Carrefour celebrará este viernes 11 de septiembre el Día del Cliente en sus tres tiendas de Mar del Plata, con regalos, actividades, sorteos y promociones especiales de hasta 2x1 en distintas categorías para quienes visiten las sucursales o compren en Carrefour.com.ar.

El Día del Cliente es la fecha que la compañía definió para reconocer a quienes la eligen durante todo el año. La iniciativa busca potenciar la cercanía de la marca, uno de sus atributos más distintivos, y acompañar la compra cotidiana con precios accesibles y sorpresas para celebrar.

“Estar cerca tuyo es acompañarte los 365 días del año, cuidando tu bolsillo, simplificando tus compras y ofreciéndote buenos precios para que puedas elegir lo mejor para vos y tu familia”, escribió Noël Prioux, Director Ejecutivo de Carrefour Argentina, en la carta que la compañía envió a sus clientes.

“Conocemos eso especial y propio de cada barrio, cada pueblo y cada ciudad. Por eso trabajamos junto a PyMEs y productores locales para que los productos que representan a los clientes lleguen a la góndola de su barrio”, señaló Prioux. Hoy la cadena comercializa más de 1.000 productos regionales en góndola, además de 1.800 productos marca Carrefour, que en un 98% también están fabricados por PyMES, y que representan un 25% de participación en las ventas.

En Mar del Plata habrá ofertas de productos de la zona, con precios especiales hasta el 15 de septiembre.

Productos marplatenses destacados

• Miel cremosa Miraflores pet 250 grs: $ 3.999.



• Agua saborizada Pureza de las Sierras varios sabores de 1,5 l: $1.035.

Hasta el 15 de septiembre se conseguirá además el pan de hamburguesa de papa o batata The Fermento de 320 g a $3.420. En la góndola podrán encontrarse también marcas marplatenses como las prepizzas Parliamo, la cerveza Bristol, el gin Restinga y los jugos Sonder.

Sucursales participantes en Mar del Plata

• Hipermercado - Avda. Constitución 7598



• Market - Catamarca 1965



• Market - Córdoba 1830

Acerca de Carrefour Argentina

Carrefour Argentina es la cadena de supermercados líder del país. Desde hace 43 años forma parte de la vida cotidiana de las familias argentinas en las 22 provincias donde está presente. Con un equipo de más de 17.000 personas, recibe a diario 500.000 clientes y clientas en sus más de 700 sucursales Express, Market, Hipermercados y Maxi, incluyendo su e-commerce. Más información en www.carrefour.com.ar y en LinkedIn.