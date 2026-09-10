Una escuela marplatense solicitó el acompañamiento en los hogares por los malos resultados de las pruebas Pisa

A partir de la difusión de los preocupantes resultados de las pruebas Pisa, una escuela marplatense emitió un comunicado para solicitar un "trabajo en equipo" entre todos los actores para revertir la situación. Realizaron un pedido destinado a la tarea de las familias.

El texto se debe a que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) publicó que en la Argentina, el 76% de los estudiantes de 15 años no alcanza los niveles mínimos de desempeño en Matemática. Además, en Lectura y Ciencias el porcentaje es del 59%.

Por esa razón, la Escuela de Educación Secundaria N° 1 "Don César Gascón", conocida popularmente como la Escuela Piloto, realizó un posteo en redes sociales en el que señaló que los exámenes los llamaron a "una profunda reflexión sobre la situación de la educación en nuestro país".

​En ese sentido, desde la institución del barrio Villa Primera advirtieron que "más allá de las frías cifras, estos resultados no representan únicamente el rendimiento de los alumnos en un examen", sino que "son un espejo del momento presente y un llamado de atención urgente hacia el futuro".

A su vez, en busca de una solución, manifestaron que "la educación es una responsabilidad compartida" y que "superar este desafío no depende de un solo sector", por lo que insistieron en que "la mejora educativa requiere la co-responsabilidad de todos los actores".

La Escuela Piloto remarcó la idea de que "la educación es una responsabilidad compartida".

Según enumeraron, para conseguir un cambio en el nivel educativo, es necesario que las escuelas y docentes refuercen las "estrategias pedagógicas", adaptándose a los "nuevos desafíos" y brindando un "acompañamiento cercano", y que las familias también cooperen desde el hogar "al hábito de la lectura, la constancia en el estudio, la asistencia diaria y la valoración del esfuerzo".

En ese punto, también ​incluyeron a los estudiantes, "asumiendo un rol activo y comprometido con su propio aprendizaje", y al Estado y la sociedad, "garantizando los recursos, las políticas públicas y las condiciones necesarias para aprender".

Aproximadamente el 50% de los estudiantes argentinos no alcanzaron los niveles mínimos de conocimiento en Lengua, Ciencias y Matemática.

Finalmente, desde la Escuela Piloto reafirmaron su "compromiso diario con la calidad educativa y el desarrollo integral" de los alumnos y subrayaron que se encuentran "convencidos" de que "el trabajo en equipo" puede "transformar esta realidad y construir el futuro que los jóvenes merecen".

En el estudio de Ocde, el país quedó en el puesto 71 en Ciencias, 62 en Lectura y 75 en Matemática, sobre un total de 91 sistemas educativos participantes. Hay que remontarse hasta 2006 para encontrar cifras menores en Ciencias y Lectura, y en Matemática el puntaje es el más bajo de la serie histórica nacional.