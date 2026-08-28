Rompieron una reja y robaron en un jardín de infantes: “Sonó la alarma pero no les importó”

Rompieron una reja y robaron en un jardín de infantes del sur de Mar del Plata.

Hay bronca en la comunidad educativa del Jardín de Infantes N° 932 del barrio Alfar, luego de sufrir un nuevo robo en las últimas horas.

El hecho ocurrió esta semana cuando desconocidos rompieron una reja y se llevaron un televisor. “Fue durante la noche. Sonó la alarma pero no les importó a los ladrones. Se llevaron un televisor que había en la dirección. Con lo que costó conseguirlo”, lamentó la mamá de un alumno del establecimiento.

En diálogo con 0223, la mujer contó que el hecho delictivo “no es la primera vez” que ocurre, ya que el año pasado durante las elecciones legislativas, también ingresaron durante la noche.

“No tenemos cámaras pero sí alarma y reja. Ya no sabemos cómo frenarlos a los delincuentes. La zona sur está complicada con la inseguridad”, concluyó la vecina.