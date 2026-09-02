Preocupa el ausentismo en las escuelas municipales: uno de cada tres estudiantes secundarios no va a clases

Un informe oficial reveló estadísticas preocupantes respecto al ausentismo en las escuelas municipales, con especial foco en el nivel secundario, donde uno de cada tres estudiantes faltó a clases entre 2023 y 2025. Los datos surgen de un reporte presentado por la Secretaría de Educación ante el Concejo Deliberante, donde se planteó una multicausalidad en el fenómeno del ausentismo escolar, en una situación que tiene un menor impacto en el nivel primario.

El documento se conoció en las últimas horas en el marco de un proyecto de comunicación impulsado por Unión por la Patria, donde ya se alertaba por el fenómeno del ausentismo y se pedían mayores precisiones a la Secretaría de Educación para pensar distintas estrategias de abordaje de la problemática.

El informe, firmado por el secretario Fernando Rizzi, hizo un detalle según nivel educativo, con algunas causales en común, pero otras focalizadas.

El gobierno de Agustín Neme, a través del secretario Fernando Rizzi, dio un detalle del cuadro de situación en cuanto al ausentismo escolar.

La situación más alarmante se registra en el nivel secundario, con un ausentismo del 34% en 2023, el cual subió al 35% en 2024 y disminuyó al 32% en 2025. En promedio, uno de cada tres jóvenes se ausentó a clases.

Del trabajo en territorio a través de diversos efectores, como equipos directivos, equipos de orientación escolar, docentes y equipos de supervisión, la Secretaría logró identificar los principales factores causales del ausentismo, con un comportamiento diverso según el nivel.

En el caso de los estudiantes secundarios, se puntualizaron situaciones de vulneración social y económica, dinámicas familiares complejas y responsabilidades familiares tempranas de los estudiantes, baja identificación con la propuesta escolar, como también conflictos vinculares y problemas de convivencia. Asimismo, se agregó la desvitalización propia de la adolescencia, padecimiento subjetivo, inclemencias climáticas y dificultades de acceso.

La vulneración social y económica aparece como denominador en común en todos los niveles educativos entre los factores que explica el ausentismo escolar.

Comportamiento dispar entre las secundarias

Por otro lado, la Secretaría de Educación otorgó estadísticas de marzo y abril de este año según establecimiento educativo, donde se observa un comportamiento más que dispar. Como rasgo general, se destaca un ausentismo menor al promedio anual, donde podría influir que el presentismo disminuye conforme avanza el año, donde incluso se observa un marcado salto de un mes a otro. De hecho, la media de marzo entre todas las escuelas fue del 20%, mientras que en abril alcanzó el 28%.

La ESMET N° 1 registró los menores niveles de ausentismo, con un 7% en marzo y un 11% en abril, mientras que, en el otro extremo, se ubican las escuelas secundarias N° 214 y N° 216, con un 28% de ausentismo en marzo, y la Escuela Secundaria N° 201, con un techo del 43% de ausentismo en abril.

Un caso extremo se registra en los CENS, destinados a mayores de 18 años, con estudiantes con características diversas a las de los jóvenes y adolescentes del resto del nivel secundario. En el caso del CENS N° 1, el ausentismo fue del 35% en marzo y del 54% en abril, mientras que en el CENS N° 2 fue del 42% y 46%, respectivamente, exponiendo las dificultades de esta población para sostener y finalizar sus estudios secundarios.

Ausentimo en nivel secundario según establecimiento, marzo-abril 2026. Fuente: Secretaría de Educación.

El primario, con un escenario más alentador

Otro es el escenario del nivel primario, con un pronóstico más alentador. En este caso, las escuelas municipales registraron un 20% de ausentismo en 2023, con una estabilización en el 22% en 2024 y 2025. Los factores aparecen más limitados: situaciones de vulneración social y económica, dinámicas familiares complejas y responsabilidades familiares tempranas de los estudiantes, inclemencias climáticas y dificultades de acceso.

Finalmente, el nivel inicial registró números idénticos a los del secundario, con un 34% de ausentismo en 2023, 35% en 2024 y 32% en 2025. En este caso, se identificaron motivaciones diversas a las de los otros casos, con la particularidad de la edad de los escolarizados. Entre ellas se encuentran dificultades en la adaptación a la inserción en la primera institución extrafamiliar, el imaginario social de las familias en relación con la relevancia del nivel y enfermedades propias de la primera infancia. Luego, también influyen cuestiones transversales a todo el sistema: conflictos familiares, vulneración social y económica, inclemencias climáticas y dificultades de acceso.

Las escuelas primarias registran los mejores índices de presentismo dentro del sistema municipal.

El abordaje desde las escuelas y un reclamo por el desfinanciamiento

Consultada sobre las medidas implementadas para prevenir y reducir el ausentismo escolar, la Secretaría de Educación, además de citar variada normativa nacional y provincial, puntualizó que “cada institución elabora sus protocolos situados, contextualizados a la normativa en la realidad de las comunidades”, lo que a su vez “opera a modo de sistema de alerta temprana”.

Asimismo, Rizzi expuso algunas de las limitaciones presupuestarias de la Secretaría de Educación para desplegar estas y otras políticas, en un marco donde reiteró el reclamo por el incumplimiento de Provincia y Nación del Convenio Tripartito, por el cual se adeudan los aportes de 2023 y 2024.

“Se solicitó dar curso y tramitar la suscripción por parte de las jurisdicciones involucradas, de las adendas correspondientes al Convenio de Financiamiento Educativo para la cobertura del déficit de la Municipalidad de General Pueyrredon por el sostenimiento del sistema educativo municipal en el Ejercicio 2023 y Ejercicio 2024”, ratificó.