Un sector docente convocó a un paro provincial para la próxima semana: a quiénes afecta

La Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires (Ampba) convocó a un paro provincial para el lunes 7 y el martes 8 de septiembre, que tendrá efecto en algunos establecimientos de Mar del Plata. La medida da continuidad al reclamo por un salario mínimo, vital y móvil de $2.800.000 y marca su quinta semana de paro.

El aumento previsto a cobrar en septiembre es de $9.762

Desde la agremiación convocaron a un paro provincial para el próximo lunes y martes, que afectará a toda la provincia de Buenos Aires, incluyendo algunas instituciones de General Pueyrredon. El reclamo no es nuevo y el conflicto radica en las últimas paritarias acordadas, con un 7% de aumento escalonado. Septiembre es el mes en el que cobrarán el aumento de agosto, correspondiente a un 2%. En ese marco, apuntaron fuertemente contra el gobierno provincial: "Miserable la política salarial de Axel Kicillof".

El comunicado que compartieron en redes.



La entidad sindical se presenta como una alternativa opositora a la conducción de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera). La medida afectará a algunos establecimientos provinciales que tengan docentes afiliados a dicha asociación.

Según los datos difundidos por la agrupación, el total del aumento correspondiente a cobrar en septiembre es de $9.762, al que catalogaron como una "burla y desprecio por el trabajo docente". Con estas medidas, desde la asociación remarcaron que el reclamo apunta a alcanzar un salario que cubra las necesidades. Además, señalaron la situación actual de varios docentes que se encuentran bajo el índice de pobreza y que se enfrentan a trabajos no registrados: "Vamos por nuestra dignidad salarial hasta que se haga costumbre. Basta de montos en el salario en negro y gris; basta de docentes pobres en Argentina".