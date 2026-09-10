Obras en la Rambla: crean una unidad para coordinar la preservación y puesta en valor de la Bahía Bristol

El gobernador Axel Kicillof creó la Unidad de Coordinación Bahía Bristol, una nueva estructura que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y que tendrá como objetivo coordinar acciones para el mantenimiento, la preservación y la puesta en valor del conjunto urbano-arquitectónico que integran el Hotel Provincial, el Casino Central, la Rambla y los espacios públicos y equipamientos vinculados de ese sector emblemático de Mar del Plata.

La medida fue establecida a través del Decreto 1516/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial bonaerense, y apunta a concentrar en una estructura específica el seguimiento de planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura y el desarrollo económico, turístico, cultural y urbano de la Bahía Bristol.

La Unidad de Coordinación fue creada por el gobernador Kicillof a través de un decreto publicado este jueves.

En los fundamentos, la Provincia destaca la relevancia histórica, arquitectónica, urbanística, turística, ambiental y paisajística del sector, al que define como uno de los paseos urbanos más emblemáticos del perfil costero de Mar del Plata y como un referente patrimonial de alcance nacional, en un contexto donde el Ministerio de Infraestructura lleva adelante la puesta en valor integral del sector.

La nueva unidad tendrá a su cargo, entre otras funciones, articular y realizar el seguimiento de proyectos vinculados con el área, coordinar mecanismos de articulación institucional y promover acuerdos, convenios y asistencias técnicas con organismos públicos o privados, tanto nacionales como internacionales. También deberá producir y sistematizar información técnica para la planificación y la toma de decisiones. La unidad estará a cargo de un director ejecutivo, el cual en un futuro será nombrado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y que contará con rango y remuneración equivalentes a Director Provincial.

La Unidad contará con una Comisión Asesora que en su conformación inicial no contempla la participación de la Municipalidad.

El decreto establece además la creación de una Comisión Asesora, que funcionará como órgano permanente de asesoramiento, consulta y asistencia técnica. Estará integrada ad honorem inicialmente por representantes de los ministerios de Gobierno, Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Economía, Infraestructura y Servicios Públicos y Seguridad, además del Instituto Cultural, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos y la Dirección General de Cultura y Educación.

En lo que es esa integración inicial no figura la Municipalidad de General Pueyrredon, si bien el propio decreto reconoce que podrán "incorporarse representantes de otras jurisdicciones, que actúen o tengan incidencia sobre el conjunto urbano Bahía Bristol". El acto administrativo no establece el mecanismo por el cual esas otras jurisdicciones podrán sumarse. Tampoco hace referencia explícita a la posibilidad de sumar al sector privado, en una zona de la ciudad donde existen diversas explotaciones comerciales a través de concesiones.

La Unidad estará bajo la órbita del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien designará al director ejecutivo.

En ese sentido, el Ministerio de Gobierno también quedó facultado para dictar las normas complementarias necesarias para poner en funcionamiento la nueva estructura, donde podría haber precisiones al respecto.

En el decreto, el gobernador Kicillof resaltó que el conjunto está alcanzado por la máxima categoría de protección prevista en la normativa patrimonial local, establecida mediante las ordenanzas municipales 10.075 y 19.660. La decisión de crear la Unidad se sustenta además en la presencia de múltiples organismos provinciales dentro del área, entre ellos el Casino Central, dependiente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos; el Teatro Auditorium, bajo la órbita del Instituto Cultural; establecimientos educativos provinciales y dependencias de los ministerios de Seguridad y de Turismo.