La Provincia adjudicó la última etapa de la obra de la Rambla: cuánto costará y cuándo estará terminada

La segunda etapa contempla la restauración de los solados de la Plaza Bristol y las recovas del Casino y el Hotel Provincial.

El Ministerio de Infraestructura bonaerense adjudicó finalmente la segunda y última etapa de la restauración y puesta en valor de la Rambla de Mar del Plata, una obra que contempla la intervención de los solados de la Plaza Bristol y de las recovas del Casino y el Hotel Provincial, además de distintos trabajos de infraestructura en uno de los principales paseos turísticos de la ciudad.

La adjudicación fue formalizada mediante la Resolución 625/26 firmada por el ministro Gabriel Katopodis, publicada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense, y quedó en manos de la unión transitoria conformada por CECOSA S.A. y PF Compañía Constructora S.A., denominada U.T. MDP Etapa II, por un monto de $5.729.703.364,56.

La propuesta incorpora nuevas rampas de accesibilidad, áreas verdes y espacios de descanso en el entorno de las recovas del Casino.

A ese importe se suman los fondos previstos por la normativa para dirección e inspección de la obra, reservas y embellecimiento, por lo que el monto total comprometido asciende a $6.016.188.532,78. El plazo establecido para completar los trabajos es de 180 días corridos.

La cifra adjudicada representa un incremento considerable respecto del presupuesto oficial con el que se había lanzado la licitación, que en abril había sido fijado en $5.022 millones. Antes de evaluar las propuestas, la Provincia actualizó ese monto por el tiempo transcurrido hasta la apertura de sobres y llevó el presupuesto oficial a $5.226 millones.

La primera etapa iniciada en 2025 se encuentra en sus momentos finales.

La licitación había despertado interés de cuatro empresas y la apertura de sobres se realizó el pasado 27 de mayo. Además de la UTE que finalmente resultó adjudicataria, habían presentado ofertas RIVA S.A.I.I.C.F.A., José Luis Triviño S.A. y Construcciones La Plata S.A. La comisión evaluadora consideró que la propuesta de CECOSA-PF era la más conveniente para el interés fiscal y desestimó las otras tres por resultar menos convenientes, ya que todas eran de mayor presupuesto que el de la firma elegida.

La intervención corresponde a la segunda etapa del plan integral de recuperación de la Rambla, luego de los trabajos realizados sobre los solados durante la primera fase, que se encuentran en sus instancias finales. En esta nueva etapa se avanzará sobre las recovas del Casino y del Hotel Provincial, la Plaza Bristol y sectores aledaños al Skate Park.

Vista del sector a intervenir, con la incorporación de áreas gastronómicas al aire libre y renovación de solados en Plaza Bristol.

De acuerdo con el proyecto licitado, los trabajos incluyen la recuperación de solados, mejoras en espacios verdes, nuevas rampas de accesibilidad y áreas de descanso, además de tareas de infraestructura. También se prevé intervenir los cielorrasos y la instalación eléctrica de las recovas, así como independizar las instalaciones sanitarias de los locales ubicados debajo de las mismas.

La Provincia estableció además que durante 2026 se destinarán $2.500 millones para la obra, mientras que los $3.516.188.532,78 restantes quedarán contemplados para el ejercicio 2027. Los trabajos demandarán un tiempo cercano a los seis meses, aunque por el volumen de las obras y las inclemencias del tiempo, podría llegar a extenderse, como ya ocurre con la primera etapa.