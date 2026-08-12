Kicillof inauguró una nueva Casa de la Provincia y recorrió millonarias obras de infraestructura

El gobernador en el corte protocolar de cintas al inaugurar una nueva Casa de la Provincia.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de inauguración formal de la nueva Casa de la Provincia en el municipio de Monte, junto a su jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; y el intendente local, José Castro. Además, recorrió la nueva planta potabilizadora del distrito y la obra de puesta en valor de la planta de tratamiento de desagües cloacales en compañía del ministro Katopodis.

A partir de una inversión de $2.640 millones, la Casa de la Provincia permite brindar una atención más eficiente al centralizar los trámites y prestaciones de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS). Además, cuenta con delegaciones de los ministerios de Trabajo, de Justicia y Derechos Humanos, de Mujeres y Diversidad, y de la Dirección General de Cultura y Educación, como así también con una terminal de Provincia Net para el pago de impuestos y servicios.

La fachada de la nueva Casa de la Provincia en Monte.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Para los que dicen que el Estado no sirve, estamos en Monte demostrando todo lo contrario: inauguramos obras esenciales de agua y cloacas, y sumamos una nueva Casa de la Provincia para fortalecer el federalismo y la integración del interior bonaerense”. “Este es el resultado de inversiones muy importantes, que eran sumamente necesarias: mientras algunos prefieren destinar los recursos a la especulación financiera, en la Provincia los ponemos en obras concretas que le cambian la vida a la gente”, agregó.

“Milei no solo paralizó toda la obra pública, sino que se quedó con los recursos que les corresponden a las provincias: la motosierra solo sirvió para beneficiar a un puñado de empresas concentradas”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Nos habla de libertad, pero solo promueve una ideología del egoísmo que se está llevando puesto al laburante, a los jubilados y a la industria nacional”.

Por su parte, Álvarez Rodríguez sostuvo: “Las Casas de la Provincia tienen el objetivo de brindar todos los servicios en un solo edificio, eliminando tiempos y gastos de traslado innecesarios para los vecinos”. “Donde antes había un baldío, hoy tenemos esta sede que demuestra que las cosas se pueden hacer de otra manera: con un Estado presente y eficiente que alcanza a todos y todas”, agregó.

Préstamo del Banco Provincia para Monte y entrega de notebooks

Asimismo, con la presencia del presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, se firmó un convenio de la línea “Préstamos a Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires” para mejoras de infraestructura, servicios públicos y el fortalecimiento del sistema sanitario en Monte. Además, se entregaron 53 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense, a estudiantes de cuatro escuelas del distrito.

“Más allá de cualquier diferencia partidaria, es fundamental el trabajo que realizamos el municipio y la Provincia en conjunto: Monte es un distrito con pocos recursos, por eso cada inauguración, cada obra y cada ayuda que recibimos del Gobierno bonaerense genera un enorme beneficio para nuestros vecinos y vecinas”, subrayó Castro.

Kicillof en la entrega en Monte de computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense.

Recorrida por obras de infraestructura en Monte

Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, recorrieron la nueva planta potabilizadora que permitirá garantizar la provisión de agua potable libre de arsénico a más de 15 mil vecinos y vecinas.

Además, visitaron la planta de tratamiento de desagües cloacales, donde se realizaron trabajos de rehabilitación y puesta en valor para incrementar la capacidad de tratamiento de aguas residuales. Ambos proyectos requirieron una inversión total de $14.088 millones.

El gobernador junto a operarios de Aguas Bonaerenses en Monte.

En tanto, el Gobernador recorrió la Petroquímica Argentina SA. que produce y comercializa aditivos e ingredientes para la industria alimenticia. La empresa prevé la construcción de una nueva planta, que permitirá ampliar su capacidad y generar puestos de trabajo.

Por último, Kicillof afirmó: “Este proyecto nacional no le sirve a nuestro pueblo: no hay libertad real sin justicia social y sin un Estado que le tienda la mano a quienes lo necesitan”. “Frente a este modelo tan cruel, que ataca a la universidad pública y desfinancia a nuestros científicos, en la provincia de Buenos Aires no estamos dispuestos a bajar los brazos: nos comprometemos a seguir trabajando para cuidar el trabajo, la ciencia, la educación y la salud de todos y todas”, concluyó.

Estuvieron presentes también la subsecretaria de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo de la Jefatura de Asesores, Ayelén Borda; el subsecretario de Gestión Operativa, Juan Pablo Cusa, el presidente Ejecutivo de ABSA, Hugo Obed; el senador bonaerense Jorge Paredi; la diputada provincial Marcela Basualdo; su par Mariano Cascallares; los intendentes de General Paz, Juan Manuel Álvarez y de Pila, Sebastián Walker; el intendente en uso de licencia de Las Flores, Alberto Gelene; y la dirigenta Mirta Piñon.