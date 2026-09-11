Murió una menor en Otamendi: ordenaron una autopsia y pericias en su vivienda

El centro de salud de la localidad de Otamendi a donde llegó la madre con su hija sin vida.

Durante la madrugada de este viernes se iniciaron actuaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento de una menor de edad en la localidad de Otamendi.

El hecho fue informado a la policía cerca de las 00:50, a partir de un llamado realizado desde el Centro de Atención Primaria de la Salud local. De acuerdo con la información preliminar, la menor había ingresado al establecimiento alrededor de las 23:20 acompañada por su madre, inconsciente y sin signos vitales.

Ante esta situación, el personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque no logró revertir el cuadro y posteriormente constató el fallecimiento.

Durante la asistencia, la profesional interviniente advirtió que la menor presentaba varios hematomas y golpes recientes en distintas partes del cuerpo. Esta circunstancia fue comunicada a las autoridades judiciales, que dispusieron una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Personal de salud del CAPS de Otamendi recibió a la menor en horas de la madrugada de este viernes.

Desde la Fiscalía Descentralizada de Miramar, a cargo del doctor Ramiro Anchou, ordenó la intervención de Policía Científica tanto en el centro de salud como en la vivienda de la menor. También dispuso el traslado del cuerpo para la correspondiente operación de autopsia y la recepción de declaraciones testimoniales a integrantes de su núcleo familiar.

La causa fue caratulada inicialmente como “averiguación de causales de muerte”. La investigación continúa y, hasta el momento, no se informaron imputaciones ni medidas restrictivas de la libertad.