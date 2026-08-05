Autovía en ruta 88: concejales de Necochea llaman a sus pares de Gral. Pueyrredón, Gral. Alvarado y Lobería a unificar el reclamo

El reclamo por la construcción de una autovía en la ruta 88 volvió a tomar fuerza en el ámbito institucional. En su octava sesión ordinaria del 2026, el Concejo Deliberante de Necochea aprobó por unanimidad una resolución mediante la cual reiteró el pedido al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para que avance con el proyecto y disponga las gestiones necesarias para concretar una obra considerada histórica para el sudeste bonaerense.

La iniciativa fue tratada pocos días después de la multitudinaria movilización realizada en Necochea tras la muerte de Anita Peralta, hecho que reavivó el reclamo por mejoras en una de las rutas más transitadas y cuestionadas de la región.

En los fundamentos de la resolución, el cuerpo deliberativo destacó que la ruta provincial 88 constituye un corredor estratégico que conecta los partidos de Necochea, Lobería, General Alvarado y General Pueyrredón, además de cumplir un rol central para la producción agropecuaria, el turismo y el transporte de cargas.

Concejales necochenses en sesión deliberativa. (Foto elecos.com.ar)

120 muertos en las últimas cuatro décadas

Los concejales también recordaron que distintos relevamientos atribuyen a esa traza alrededor de 120 víctimas fatales desde 1993, argumento que refuerza el histórico pedido de transformar la ruta en autovía.

Además de solicitar la elaboración del proyecto técnico, la resolución respaldó el petitorio entregado días atrás al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, durante su visita a Necochea.

Buscan consolidar un frente regional por la ruta 88

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la conformación de un Foro Institucional e Interjurisdiccional Permanente, integrado por representantes de todos los bloques del Concejo Deliberante, con el propósito de sostener las gestiones ante la provincia y mantener vigente el reclamo por la obra.

En ese marco, también se invitó formalmente a los concejos deliberantes de Lobería, General Alvarado y General Pueyrredón a adherir al foro, con el objetivo de unificar la demanda y fortalecer el peso político del pedido para avanzar con la construcción de la autovía.

Durante el debate, el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Schwarz, sostuvo que el proyecto debe convertirse en una causa compartida por toda la región. En ese sentido, afirmó que, si fuera necesario, “habrá que ir todos los habitantes del distrito a golpear la puerta del gobernador”, para insistir con una obra que consideran indispensable tanto para mejorar la seguridad vial como para favorecer el desarrollo regional.

La ruta 88 es autovía entre Mar del Plata y Batán.

Pedido de informes al Ejecutivo

En la misma sesión también ingresó una minuta de comunicación impulsada por la Agrupación Comunal Transformadora (ACT), mediante la cual se solicitó al Departamento Ejecutivo un informe detallado sobre las gestiones realizadas desde la aprobación de una resolución sancionada en mayo de 2025 para impulsar la construcción de la Autovía 88.

El pedido requiere precisiones sobre reuniones mantenidas, presentaciones efectuadas ante organismos provinciales, respuestas recibidas, existencia de expedientes o estudios técnicos, previsiones presupuestarias y las próximas acciones previstas para continuar promoviendo la concreción de la obra.