Un aula a cielo abierto en el sudeste bonaerense: el lugar que eligió la UBA para sus estudiantes

El distrito de General Alvarado avanza en un proyecto académico junto con la Universidad de Buenos Aires y la fundación de historia natural “Félix de Azara” para convertirse en un espacio de referencia para estudiantes de la licenciatura en ciencias ambientales.

La iniciativa contempla la celebración de un convenio de interés académico destinado a organizar jornadas para alumnos de la carrera que se dicta en la UBA, aprovechando la diversidad de ambientes costeros, urbanos y naturales que presenta la región.

La costanera de Centinela del Mar, declarada reserva natural por ley desde 2022.

Investigadores y docentes de la UBA en Miramar

En ese marco, días atrás investigadores y docentes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires visitaron la ciudad de Miramar para avanzar en el proyecto y conocer las posibilidades que ofrece el distrito para el desarrollo de las actividades académicas.

Durante el encuentro, el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, recibió a los docentes acompañado por la titular de la Secretaría de Cultura y Educación, Sofía Pusterla, y el coordinador del Museo, museólogo Daniel Boh.

La reunión permitió analizar los alcances de la propuesta y realizar diferentes planteos sobre la manera de implementar las jornadas para que las visitas de los estudiantes resulten lo más provechosas posible.

Paleontólogos en un trabajo sobre la costa de Centinela del Mar.

Un territorio con múltiples áreas de estudio

Entre los recursos que podrían formar parte de las actividades se encuentra la riqueza de restos paleontológicos de la región, además de la influencia del vivero, la reserva natural de Centinela del Mar y distintos aspectos relacionados con el uso de la tierra y los cambios registrados en la dinámica rural.

De acuerdo con lo planteado durante el encuentro, estos espacios y características del territorio constituyen recursos variados, accesibles y de fácil observación para los estudiantes de ciencias ambientales.

La primera aproximación al patrimonio natural de General Alvarado estuvo a cargo de los técnicos en paleontología del museo local, Luciana Villafañe y Emmanuel Segura, quienes guiaron a los docentes durante su recorrido.

La delegación académica estuvo integrada por Laura Chornogubsky, doctora en Paleontología y especialista en marsupiales; Luciana Couso, doctora en Ciencias Agrarias; y Pablo Peralta Roa, licenciado en ciencias biológicas con orientación en biotecnología.