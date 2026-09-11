Mirtha Legrand continúa internada: qué dice el nuevo parte médico

Este viernes se cumplieron cinco días desde la internación de Mirtha Legrand por un cuadro de bronquitis que encendió alarmas en el jet set local. Desde el Sanatorio Mater Dei emitieron un nuevo parte médico sobre la salud de la legendaria conductora de 99 años.

“La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo”, indica el texto que lleva la firma de Enrique Echagüe, director del nosocomio.

Desde la cuenta de Instagram de Mirtha, dieron a cnocer el Parte médico

Además, el documento hace referencia al estado emocional de la diva: “Está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares” destaca el texto, en el que “agradece a todos las muestras de cariño”. En cuanto a los próximos pasos, eligieron la cautela con la que se manejaron en esta semana: “Informaremos por este medio y de no mediar cambios, el día lunes emitiremos un nuevo parte médico”.

Mirtha permanece internada en el Sanatorio Mater Dei desde el lunes 7 de septiembre, cuando ingresó con un cuadro respiratorio bronquial. El primer parte médico, como todos firmado por el director médico de la institución, Enrique Echagüe, precisó que la conductora quedaría hospitalizada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento correspondiente. El comunicado incluyó además el agradecimiento de la familia por las muestras de afecto recibidas durante esas horas.

La diva de los almuerzos lleva cinco días internada

La hospitalización llegó después de que Legrand debiera ausentarse de la conducción de su programa durante el fin de semana previo. En su reemplazo estuvo Juana Viale, quien explicó al aire que su abuela atravesaba un cuadro de gripe y no se encontraba en condiciones de estar presente. Horas antes, Marcela Tinayre ya había adelantado en declaraciones públicas que su madre estaba “un poco engripada”, en un intento por llevar tranquilidad a la audiencia.