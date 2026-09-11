Asesinaron a un piloto de carreras en Puerto Iguazú: investigan a su suegro

Un reconocido comerciante y piloto fue hallado sin vida este viernes por la mañana en un predio de la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones. Por el hecho, los investigadores señalan a su suegro.

Se trata de Alfredo Wielbel, corredor del Zonal Misionero de Automovilismo. El incidente ocurrió alrededor de las 11 en una obra en construcción dentro del terreno de Echeverría Asociados. Según los primeros informes, Wielbel fue atacado con un arma de fuego, aunque hasta el momento no se ha informado cuántos disparos se efectuaron.

Efectivos de la Unidad Regional V trabajaron en el lugar junto a la Policía Científica

Las autoridades centraron la investigación en Ángel S., de 82 años, suegro de la víctima, quien quedó señalado como el principal sospechoso del homicidio. Efectivos de la Unidad Regional V, junto con la Policía Científica, trabajaron en el lugar para recopilar más datos que ayuden a esclarecer las circunstancias del crimen.

Además de su actividad comercial, Wielbel era conocido en el ámbito deportivo por su participación en las competencias del Zonal Misionero, actividad que combinaba con su trabajo en el comercio.

El comerciante Alfredo Wielbel fue hallado muerto este viernes

La pesquisa continúa abierta para determinar con exactitud cómo se produjo el ataque y cuáles fueron los motivos detrás de este trágico suceso.

Una trayectoria ligada al automovilismo misionero

La víctima era conocida en el ámbito deportivo de Misiones por su trayectoria como piloto. Wiebel, oriundo de Puerto Iguazú, tuvo participación en distintas categorías del automovilismo provincial y nacional.

Entre sus antecedentes deportivos se encuentra su participación en el TC4000 Misionero, categoría en la que fue protagonista en distintas temporadas. En 2016, por ejemplo, obtuvo el tercer puesto en una clasificación disputada en Posadas.

En 2020 llegó al automovilismo nacional con su incorporación a la Clase B del ProCar 4000. En esa etapa compitió con una Chevrolet del equipo Amat Racing y tuvo su debut en el circuito Roberto Mouras de La Plata. Al año siguiente volvió a integrar el grupo de pilotos misioneros que participaban en esa categoría.