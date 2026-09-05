Darán el último adiós a Maxi Zabala, el joven asesinado por una patota en Villa La Palangana
Lo atacaron más de 10 personas porque "creyeron que había robado una bicicleta". Venía de comprar comida junto con un amigo y terminó muerto.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La ciudad de Mar del Plata continúa conmocionada por el homicidio de Maximiliano Marcel Zabala, el chico de 29 años que murió el pasado lunes por la noche tras recibir un disparo en la espalda y ser golpeado por alrededor de 10 personas en inmediaciones de Grecia y Peña.
El entorno de la víctima confirmó que mañana, domingo 6 de septiembre, le darán el último adiós a Maxi en la casa fúnebre Paz, ubicada en Avenida Patricio Peralta Ramos al 1161. Quienes deseen acompañar a la familia y los allegados, pueden acercarse desde las 22 horas hasta las 11:30 del lunes.
La muerte de Maxi
Esequiel, el amigo que se encontraba junto a Maximiliano Zabala cuando ocurrió el ataque, explicó lo sucedido. En un video publicado en sus redes sociales dijo que los atacó una patota que pensaba que ellos habían robado una bicicleta: "Le dieron un tiro a Maxi y así murió".
Integrantes de una iglesia ubicada en las inmediaciones del lugar confirmaron que el ataque ocurrió entre las 19 y las 20 del lunes, cuando Esequiel y Maximiliano volvían de comprar milanesas y fueron interceptados por un grupo de alrededor de 10 personas.
Desde la congregación Ministerio Postrados en Adoración comentaron a este medio que algunos fieles presenciaron el momento y asistieron al joven cuando estaba en agonía: "Hicieron que tuviera aire, ventilándolo con un cuaderno. Antes de que llegara la ambulancia solo le decía: 'Maxi, mírame, quédate conmigo, respira despacio así no te falta tanto el aire'".
Los testigos cuestionaron la tardanza de la ayuda médica y aseguraron que lo último que llegó a decirles el joven fue su nombre y su edad. "Hicimos lo que estuvo a nuestro alcance, pero lamentablemente la demora de la ambulancia, luego de reiterados llamados, y el haber quedado detenido ahí afuera fue lo que implicó también en el deceso de Maxi".
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