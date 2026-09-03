“No les corresponde estar en la misma bolsa”: la familia de los acusados por el crimen de su primo rompió el silencio

La familia de Jonathan y Elio Maximiliano Coliguante, detenidos por el crimen de su primo Raúl Diego Coliguante en Mar del Plata, difundió un comunicado en el que pidió que la Justicia avance con la investigación y reclamó que se escuche la versión de los dos acusados, quienes permanecen privados de su libertad.

“No queremos que nadie deje de investigar. Solo pedimos que se conozca toda la historia y que se escuche también nuestra voz”, señalaron los familiares, quienes remarcaron que no buscan minimizar la gravedad del hecho ni cuestionar la investigación por la muerte de la víctima.

Sus familiares difundieron un comunicado en el que reclamaron que la investigación analice de manera individual la participación de cada acusado.

En ese sentido, sostuvieron que Jonathan y Maximiliano “no fueron los responsables del hecho” y plantearon que ambos no deberían ser colocados en una misma situación que el resto de los involucrados, en referencia a Rodrigo Alejandro Illanes Atampi, también primo de Raúl. Según expresaron, existen elementos que permitirían determinar de manera individual cuál habría sido la participación de cada uno.

La familia también cuestionó el pedido de prisión preventiva y aseguró que la defensa se opuso a esa medida al considerar que sus familiares no deberían permanecer durante un período prolongado detenidos antes de que exista una sentencia que determine su responsabilidad.

El hombre fue asesinado luego de un conflicto que, según la investigación, se inició por los ruidos de una moto.

“No estamos pidiendo privilegios, ni estamos pidiendo que se deje de investigar la muerte. Estamos pidiendo algo mucho más sencillo: que se investigue todo”, remarcaron.

El impacto en la familia

Por otro lado, también hicieron hincapié en la situación personal de ambos detenidos: señalaron que Maximiliano trabaja en la construcción, la pintura y la albañilería y que al momento de ser detenido llevaba puesta su ropa de trabajo, mientras Jonathan se desempeña en el mismo sector y ayuda a su madre.

Conforme al texto, Jonathan recibió previamente mensajes amenazantes por parte de la víctima y decidió no responder para evitar provocaciones. A su vez, afirmaron que el conflicto desatado por los ruidos del rodado estuvo motivado por la condición del hijo de Maximiliano, quien tiene autismo.

Defendieron la inocencia de los hermanos y reclamaron que la Justicia continúe con la investigación.

“Siempre tratábamos de evitar las provocaciones de la víctima, por eso lamentamos y nos sigue conmoviendo el desenlace”, sostuvieron sus seres queridos.

En el cierre del mensaje, también contaron que sus abogadas realizaron distintos reclamos y que, mientras esperan que se resuelva la situación procesal de ambos, deben afrontar dificultades económicas derivadas de la ausencia de quienes eran parte del sostén de sus hogares.

Finalmente, insistieron en que no buscan interferir en la investigación ni señalar públicamente a otras personas involucradas. “Nosotros confiamos en que finalmente se conocerá la verdad. Pero mientras esa verdad llega, hay dos hombres que hoy están privados de su libertad, dos familias que están sufriendo y dos hogares que quedaron sin una parte fundamental de su sostén”, concluyeron.