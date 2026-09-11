Con la marplatense Camila Ochoa, la Sub 20 le ganó un partidazo a México y se metió en octavos

En un partido que tuvo de todo, Argentina mostró personalidad para quedarse con el último partido de la fase de grupos frente a México, con quien disputaba mano a mano el pasaje a la segunda fase del Mundial Femenino Sub 20 como segundo del local Polonia. Las chicas argentinas, con la marplatense Camila Ochoa los 90 minutos, se impuso 3 a 2 sobre la hora y desató la fiesta. El miércoles a las 10, se juegan los octavos contra el segundo del Grupo C.

Con la ventaja de saber que le servía el empate, Argentina cedió la iniciativa a México que no podía generar grandes ocasiones de gol, mientras que las de Meloni demostraban ser peligrosas en velocidad. A los 29', la marplatense Ochoa metió un centro perfecto para que la goleadora Annika Paz cabeceara al gol. Las mexicanas sintieron el impacto y a las albicelestes les faltó contundencia para definir la historia.

Y en un ratito, cuando salieron de ese golpe, las norteamericanas lo dieron vuelta. Deiry Ramírez lo igualó con un gran remate que se clavó en el ángulo y, la misma delantera, aprovechó una salida lenta de las defensoras tras una pelota parada y marcó el 2 a 1 con el que se fueron al descanso.

Al regreso, llegó el tercer tanto que cayó como un baldazo de agua fría. Sin embargo, el VAR salvó a Argentina y vio una mano de inmediatez que obligó a la anulación. Esa jugada fue lo que reanimó a las chicas de nuestro país, Priscila Siben apareció con un par de atajadas determinantes y los cambios ofensivos dieron resultado.

Alma Velasco Heim se hizo cargo de un tiro libre afuera del área, pegó en la barrera, pero en el rebote se llenó el empeine y la puso contra el caño izquierdo, lejos del alcance de la arquera para sellar la igualdad que ya servía. Quedaba poco y había que aguantar. México se fue con todo y Argentina apostó a contra ataquees. Mercedes Diz le sacó pintura al palo derecho y, en tiempo de descuento, Dolores Delgado presionó en campo rival, aprovechó la duda de la arquera con una defensora, la robó y empujó con el arco vacío para definir el resultado y la clasificación.

Hasta acá es la mejor actuación de Argentina en un Mundial Sub 20, alcanzando la misma instancia que en 2024, pero con dos triunfos (aquella vez sólo ganó uno). En octavos de final, esperará por el segundo del Grupo C que se definirá el sábado: Francia (4), Ecuador (3), Ghana (3) y Corea del Sur (1).



