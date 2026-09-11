Peñarol y Quilmes lanzaron oficialmente la vuelta del clásico

Con representantes de los dos club, Peñarol y Quilmes realizaron una conferencia de prensa para anunciar de manera oficial el amistoso del próximo miércoles 16 de septiembre a las 20, en el Polideportivo "Islas Malvinas". El partido más convocante que puede ofrecer el básquet argentino, se volverá a jugar después de dos años.

Por parte del Club Atlético Quilmes estuvieron presentes el secretario general y responsable del básquet profesional, Marcelo Jiménez; el director general de la institución, Lucas Reale; el director técnico del equipo profesional, Sebastián Saborido; y el jugador Federico Elías. Por su parte, en representación de Peñarol participaron su presidente, Esteban Giri, y el vicepresidente Alejandro Amoedo.

Durante la presentación se destacó la importancia que tiene la realización del clásico no solamente para ambas instituciones, sino también para todo el básquet marplatense. Quilmes y Peñarol protagonizan desde hace décadas una rivalidad que trascendió lo estrictamente deportivo y se convirtió en parte de la historia y la identidad de Mar del Plata.

El regreso del clásico representa también una vidriera para la ciudad, por su convocatoria, su historia y la trascendencia que alcanzó a nivel nacional. Dos instituciones profundamente vinculadas con Mar del Plata vuelven a encontrarse dentro de una cancha para protagonizar una jornada que busca poner nuevamente al básquet de la ciudad en el centro de la escena.

Desde el "cervecero", ya confirmaron cómo será la venta de entradas. Las mismas se podrán adquirir en la sede Luro y Guido a partir de este viernes, con valores que van desde los 25 hasta los 45 mil pesos

En cambio, en el "milrayitas" informaron que durante la jornada del viernes van a dar a conocer los puntos de venta y horarios correspondientes para sus hinchas.



