Así fue el impresionante accidente que preocupó a todos en Madrid

El tailandés pudo salir por sus propios medios y devolvió la respiración en Madrid.

El piloto tailandés Tasanapol Inthraphuvasak (ART) se preocupó a todos durante la práctica libre del Gran Premio de España en la Fórmula 2 al protagonizar un muy fuerte accidente.

El tailandés se estrelló con uno de los muros del Circuito de Madring y su monoplaza terminó prendiendo fuego.​​​​​​

Sin embargo, y pese a la gran preocupación que generó esta situación, Inthraphuvasak pudo salir sin mayores inconvenientes de su auto para la tranquilidad de todos.​​​​​​

El Circuito de Madring, que se estrenó este año, es nuevo en el calendario y varios pilotos habían advertido que podía llegar a ser un fin de semana caótica.

En lo que respecto al desarrollo de la sesión, el mejor tiempo fue para el búlgaro y líder del campeonato, Nikola Tsolov (Campos Racing) , quien registró un tiempo de 1:47,059, mientras que el Nicolás argentino Varrone (Van Amersfoort Racing) tuvo una destacada actuación al finalizar en la segunda colocación, a solo 110 milésimas.

El argentino, que viene de sumar un punto en el GP de Italia, busca conseguir una buena regularidad que le permita encarar de manera positiva la recta final de la temporada.