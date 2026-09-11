Lo pararon en la calle con cincuenta metros de cable de internet

Un hombre de 37 años que tenía en su poder más de cincuenta metros de cable de internet cuya procedencia no pudo precisar fue aprehendido el viernes a la madrugada por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fue personal del Comando de Patrullas Norte el que interceptó al sujeto en inmediaciones de San Martín entre Olazábal y San Juan que llevaba en una bolsa el tramo de cable.

Ante la presencia de un testigo, se realizó un palpado preventivo sobre las prendas del hombre y se constató que llevaba un cuchillo tipo serrucho, de aproximadamente 20 centímetros de longitud en uno de los bolsillos de su pantalón.

Los efectivos establecieron que cerca de la una de la madrugada ingresó un alerta al sistema 911 por la sustracción de cableado de internet en la vía pública en inmediaciones de Olazábal al 1600. La inspección permitió establecer la existencia de un faltante de aproximadamente 50 metros de tendido aéreo, cuyas características resultaban coincidentes con el material hallado en poder del aprehendido.

Una vez labradas las actuaciones de rigor la fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la formación de actuaciones por el delito de encubrimiento, el secuestro de los elementos hallados y el traslado del aprehendido al complejo penitenciario de Batán.