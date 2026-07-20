Esclarecen robos de cables, detienen a dos acusados e imputan al dueño de una chatarrería
La investigación permitió recuperar cables compatibles con los sustraídos y reconstruir el circuito de comercialización del material robado.
Por Redacción 0223
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Una investigación desarrollada de manera conjunta entre la Secretaría de Seguridad de la municipalidad de General Madariaga y la policía comunal permitió esclarecer dos robos de cables ocurridos en distintos puntos de la ciudad. Como resultado de los procedimientos, dos hombres fueron aprehendidos acusados del delito de robo y el propietario de una chatarrería quedó imputado por presunto encubrimiento.
La pesquisa se inició a partir de las denuncias por la sustracción de aproximadamente 150 metros de cable del complejo deportivo La Caprichosa y de otros 40 metros pertenecientes a la empresa COEMA, que habían sido cortados y retirados del tendido eléctrico.
En el marco de la investigación, los efectivos analizaron registros de cámaras de seguridad y realizaron inspecciones en las distintas chatarrerías de la ciudad. En uno de esos comercios fueron hallados cables quemados compatibles con los denunciados como sustraídos.
Ese hallazgo permitió identificar a la persona que había adquirido el material y reconstruir el circuito de comercialización, lo que derivó en la identificación de los presuntos autores de los robos.
Como consecuencia de los procedimientos, fueron aprehendidos dos hombres acusados del delito de robo. Además, los investigadores incautaron cables quemados compatibles con los denunciados, una bicicleta, una mochila, un alicate y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante la comisión de los hechos.
Por otra parte, el propietario de la chatarrería donde fue encontrado el material quedó imputado por el delito de encubrimiento, mientras la investigación continúa bajo la intervención de la Justicia.
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