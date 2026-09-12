Apareció la adolescente de 14 años que era buscada en Mar del Plata

La adolescente era buscada desde el jueves a la noche, luego de que saliera de su clase de educación física y no regresara a su casa. Su mamá había realizado la denuncia tras encontrar algunas señales de alerta en los momentos previos a la desaparición. Apareció el viernes por la noche.

La joven de 14 años era buscada por familiares y efectivos policiales desde el jueves a la noche, luego de que su madre realizara la denuncia en la comisaría. Durante la investigación, algunos datos habían alertado a los efectivos, como una pelea previa con su mamá por una conversación con un presunto novio y la salida del grupo de WhatsApp de asistencia psicológica de la escuela.

Tiempo después de que no regresara a su casa, la menor había bloqueado a su mamá y al resto de su familia de sus redes sociales y teléfono celular, por lo que perdieron todo tipo de contacto con ella.

Finalmente, personal de la DDI encontró a la adolescente durante la noche del viernes en la casa de un aparente amigo. Sus familiares prefirieron no brindar detalles sobre lo sucedido, pero confirmaron que se encuentra sana y salva.