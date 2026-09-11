Buscan desesperadamente a una adolescente de 14 años que salió de educación física y desapareció

Los días previos a la desaparición de Ludmila Milagros, una adolescente de 14 años, alarmaron a la familia que denunció el caso ante la Policía. Según contó su mamá, le había visto un mensaje en el teléfono de la abuela de la nena que presumía un delito sexual y causó una discusión con su hija.

La adolescente explicó que estaba hablando con su novio, borró las conversaciones y al otro día fue al colegio. Sin embargo, luego de la clase de educación física, no regresó a su casa. Su mamá y su abuela intentaron comunicarse con un teléfono que respondió los mensajes aduciendo que era Ludmila, diciendo que se había ido a lo de su novio aunque sin referir la dirección, y que no les había dicho anteriormente para que no se lo prohiban.

La difusión en redes sociales.

No obstante, tras la contestación, el celular desde donde se emitieron los mensajes bloqueó los contactos de la mamá y la abuela de Ludmila Milagros. Por tal motivo difundieron la campaña de averiguación del paradero de la chica de 14 años.

También, en las últimas semanas, Ludmila Milagros había abandonado el grupo de acompañamiento psicológico que asiste a los alumnos de la Escuela Secundaria 54, otro dato que alertó a la familia.

Cómo identificar a Ludmila

Mide aproximadamente 1,65. Es de contextura robusta, tez morena y pelo largo, color negro, con flequillo. No tiene piercing ni tatuajes, pero si una cicatriz de 10 centímetos detrás de la rodilla derecha.

Además, la mamá describió que vestía un buzo corto de color gris con letras negras, jogging azul con detalles blancos y ojotas de color negras.