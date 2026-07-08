Encontraron al joven que había desaparecido durante los festejos en el Monumento

Informaron que el joven de 21 años se encuentra en buen estado de salud.

Después de casi 24 horas, consiguieron ubicar en la tarde de este miércoles al joven de 21 años que se encontraba desaparecido desde que había ido a festejar la clasificación de la Selección Argentina al Monumento al General San Martín.

Su familia se encontraba desesperada debido a después del partido se había trasladado desde el barrio Félix U. Camet hasta el centro de Mar del Plata junto a su hermano, pero en un momento se separaron y no lo vieron más.

La hermana del joven comunicó que fue hallado en buen estado.

"Se quedó solo con la gente. Y como vimos que hubo disturbios, nos preocupamos. Pero hoy cuando nos levantamos, descubrimos que no había llegado. Nunca hizo algo así”, había explicado su hermana a 0223.

Aunque se presentaron en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y en diferentes comisarías para hallarlo, nada dio resultado, por lo que tomaron la iniciativa de difundir el caso en los medios de comunicación.

Sin embargo, y por fortuna, el joven no estaba en peligro y según informaron a este medio, se encuentra en buen estado de salud y no se trataba de ninguna situación de gravedad.