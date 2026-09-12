Colapinto tuvo una gran clasificación y largará noveno en el Gran Premio de Madrid

El argentino volvió a ganarle a su compañero de equipo en la clasificación y largará desde el noveno lugar mañana en el gran premio de la capital española.

Franco Colapinto tuvo una gran jornada en el Gran Premio de España 2026 de la Fórmula 1. Tras un viernes difícil para Alpine, el piloto argentino mejoró notablemente el sábado y coronó el día avanzando a Q3 en la clasificación, por encima de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Colapinto venía de conseguir su mejor posición de largada en Monza (7°) y finalizó el GP de Italia decepcionado por un error que le costó varias posiciones. Sin embargo, lejos de desmotivarse, Franco consiguió avanzar a Q3 en Madring y comenzará la carrera del domingo en zona de puntos desde el noveno lugar.

La pole de la clasificación fue para Lando Norris, quien logró arrebatarle el primer lugar a Kimi Antonelli en su último intento. En tanto, los grandes perdedores de esta qualy fueron Lewis Hamilton y George Russell, principales perseguidores del joven piloto italiano de Mercedes.

Por su parte, Colapinto le ganó por siete décimas a Pierre Gasly en la Q2 lo que le permitió meterse en la última parte de la clasificación. Mañana el francés largará desde puesto 14, mientras que el argentino gracias a su gran perfomance con 1:32.909 quedó por delante de Lindlad.

Colapinto volvió a ganarle a Gasly en clasificación

El Top 10 de hoy:

Lando Norris Kimi Antonelli +0.011 Max Verstappen +0.140 Lewis Hamilton +0.189 Charles Leclerc +0.195 George Russell +0.325 Oscar Piastri +0.470 Liam Lawson +0.492 Franco Colapinto +1.079 Arvid Lindblad +1.217

Mañana a partir de las 10 horas se disputará la fecha 14 del campeonato mundial 2026 de la Fórmula 1 en la que Franco Colapinto buscará sumar puntos por segundo fin de semana consecutivo.