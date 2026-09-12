La mala suerte lo persigue: Maini lo chocó y Varrone tuvo que abandonar en la largada

El piloto argentino no pudo continuar la carrera feature de la Fórmula 2 luego de que Kush Maini lo chocó de lleno y lo obligó a dejar la carrera.

Nico Varrone no pudo continuar la carrera feature del Gran Premio de Madrid luego de que el piloto indio Kush Maini lo embistiera en la curva siete en la primera vuelta de la carrera.

El argentino que ayer chocó en la clasificación y complicó sus aspiraciones para este fin de semana, no puede despegarse de las malas noticias. En este caso poco pudo hacer Varrone para evitar el incidente con el piloto indio y lo obligó a dejar la carrera.

Por otro lado, el ganador de la carrera terminó siendo el japones Ritomo Miyata que se quedó con el triunfo. El podio lo completó Emerson Fittipaldi Jr. y Laurens van Hoepen.

Varrone largará mañana a partir de las 6:25 en la 19.ª posición (desde el fondo de la grilla) en la carrera principal (Feature Race) de la Fórmula 2 correspondiente al Gran Premio de España, disputado en el nuevo circuito urbano de Madrid (MadRing).