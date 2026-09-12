Colapinto mejoró en Madrid y terminó 11° en la última práctica antes de la clasificación

Franco Colapinto tuvo una mejor actuación en la tercera práctica libre del Gran Premio de Madrid y quedó 11°, por delante de su compañero Pierre Gasly.

Después de un viernes complicado, Franco Colapinto encontró una mejoría en la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Madrid. El argentino de Alpine terminó 11° con un 1:34.957 y quedó por delante de su compañero Pierre Gasly, quien finalizó en la 16ª posición.

La jornada anterior había dejado preocupación en el equipo, especialmente por las sensaciones del propio Colapinto. Tras las primeras sesiones, el piloto argentino había sido contundente al analizar el rendimiento de su auto y aseguró que estaban “a años luz de los Racing Bulls”, una referencia clara a la diferencia de rendimiento que había observado frente a sus principales rivales en la pelea por el quinto puesto en los constructores.

En la FP3, el panorama fue algo más alentador. Colapinto continuó con las pruebas y logró meterse entre los once mejores, mientras que Gasly quedó cinco posiciones por detrás. Sin embargo, la tanda no transcurrió con normalidad, ya que estuvo detenida durante más de 20 minutos debido a un leve choque protagonizado por Lewis Hamilton.

Además del incidente de Hamilton, sobre el final Ollie Bearman también protagonizó un incidente que terminó siendo la tercera bandera roja en lo que va del fin de semana y aparenta a no ser la última teniendo en cuenta de la complejidad del circuito debutante de Madring.

El mejor tiempo de la práctica fue para el líder del campeonato, Kimi Antonelli, con un 1:32.797 por delante de Charles Leclerc y Oscar Piastri.

Ahora, toda la atención estará puesta en la clasificación. Desde las 11.00, Colapinto buscará confirmar la evolución mostrada en la FP3 y conseguir una buena posición de largada para la carrera del domingo en el circuito de Madrid.