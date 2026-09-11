Cuándo y dónde se venden las entradas para Peñarol - Quilmes

Con todo definido y confirmado, Peñarol y Quilmes anunciaron la venta de entradas para el clásico del miércoles a las 20 en el Polideportivo “Islas Malvinas”. Tienen el mismo valor y será en modalidad presencial.

En el caso de Quilmes, este viernes a las 16 comenzó el expendio en la sede del club y se extenderá hasta las 20. Sábado, lunes y martes se podrán adquirir de 10 a 14 y de 16 a 20, mientras que el miércoles estarán de 11 a 16. A partir de las 18 horas, del día del encuentro, se abrirán las boleterías del Polideportivo.​​​​​​

En tanto, Peñarol las venderá en la Secretaría del club en Garay y Santiago del Estero, este viernes de 17 a 20, sábado de 9 a 13, lunes y martes de 9 a 13 y 15 a 20, y el miércoles de 9 a 15. Igual que en el caso del “cervecero”, a las 18 horas se podrá comprar en el estadio.​​​​​​

El Poli estará dividido al medio y las entradas tendrán el mismo valor para las dos parcialidades:​​​​​​

General $25.000

Lateral $35.000

Reembolsable $45.000