Un vehículo se prendió fuego en plena calle y quedó completamente destruido

Un utilitario quedó completamente destruido durante la noche del viernes tras incendiarse en plena calle en la zona del Puerto. Una dotación de bomberos trabajó para controlar las llamas y no se registraron personas heridas.

Investigan si se trató de un ajuste de cuentas.

El hecho ocurrió alrededor de las 22 en García Lorca y Don Orione. Vecinos registraron el incendio y enviaron las imágenes a 0223. En ellas se puede ver al vehículo blanco completamente envuelto en llamas. Pese a que los bomberos lograron sofocar el incendio, los daños fueron totales.

Según relataron testigos a este medio, el dueño del utilitario habría contado que mantenía una deuda con una persona y que, al no poder continuar pagándola, le habrían prendido fuego el vehículo.

Por el momento, esa versión no fue confirmada. Fuentes oficiales indicaron que continúan investigando las causas del incendio.