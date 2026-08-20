"Hace unos días lo llevé al mecánico": iba manejando y se le prendió fuego el auto
Mientras observaba su Peugeot arder, el dueño relató cómo fue la secuencia previa al incendio. Ocurrió en José Martí y Elcano.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un preocupante incendio de un auto se registró este jueves por la tarde en el barrio Las Avenidas y se requirió la presencia de Bomberos para sofocar el fuego.
El siniestro ocurrió alrededor de las 18 en José Martí entre Elcano y 12 de Octubre, donde un Peugeot se vio envuelto en llamas enfrente de su propietario. Las fuertas ráfagas de viento no cooperaron, avivaron el foco ígneo y el humo negro oscureció toda la cuadra.
De acuerdo al video y la conversación que se logra percibir, el dueño sostuvo que "hace unos días" había llevado el vehículo "al mecánico", donde "le cambiaron la junta que le había saltado".
"Es 2009. Empezó a fallar, comenzó a ahogarse y cuando vi, tiraba humo", relató el damnificado, mientras su rodado se calcinaba y aguardaban la llegada de las autoridades.
Una dotación de Bomberos Puerto asistió a la zona y consiguió extinguir el fuego, aunque la destrucción del vehículo fue total.
Leé también
Temas
Lo más
leído