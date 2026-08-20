"Hace unos días lo llevé al mecánico": iba manejando y se le prendió fuego el auto

Un preocupante incendio de un auto se registró este jueves por la tarde en el barrio Las Avenidas y se requirió la presencia de Bomberos para sofocar el fuego.

El siniestro ocurrió alrededor de las 18 en José Martí entre Elcano y 12 de Octubre, donde un Peugeot se vio envuelto en llamas enfrente de su propietario. Las fuertas ráfagas de viento no cooperaron, avivaron el foco ígneo y el humo negro oscureció toda la cuadra.

De acuerdo al video y la conversación que se logra percibir, el dueño sostuvo que "hace unos días" había llevado el vehículo "al mecánico", donde "le cambiaron la junta que le había saltado".

El hecho ocurrió este jueves a la tarde en el barrio Las Avenidas.

"Es 2009. Empezó a fallar, comenzó a ahogarse y cuando vi, tiraba humo", relató el damnificado, mientras su rodado se calcinaba y aguardaban la llegada de las autoridades.

El Peugeot quedó totalmente consumido por las llamas.

Una dotación de Bomberos Puerto asistió a la zona y consiguió extinguir el fuego, aunque la destrucción del vehículo fue total.