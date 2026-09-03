Hallaron dos cuerpos dentro de un auto incendiado: investigan si el hombre mató a su novia y luego se quitó la vida

Los vecinos quisieron ayudar al hombre que se metió al auto en llamas, pero les gritó: "Déjenme morir".

Esta mañana un macabro hallazgo dejó perpleja a toda la provincia de Santa Fe. En la bajada del Espinillo de Villa Gobernador Gálvez, los vecinos encontraron dos cuerpos calcinados en el interior de un auto incendiado.

Hallaron dos cuerpos dentro de un auto incendiado e investigan un femicidio seguido de suicidio.

Según las primeras investigaciones, se trataría de un femicidio seguido de suicidio. Tras un llamado al 911 acudieron al lugar Bomberos y agentes del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez, que encontraron a los fallecidos y dialogaron con los testigos del hecho.

Aún no se pudo confirmar la identidad de la pareja. La fiscal dijo que "están irreconocibles".

De acuerdo al relato de uno de los vecinos presentes, un hombre se tiró al río, salió y se metió adentro del auto prendido fuego. Cuando quisieron acercarse a ayudarlo los echó gritando: “Déjenme morir”.

La Justicia investiga un femicidio seguido de suicidio, según la información preliminar.

La fiscal Noelia Navone quedó a cargo del caso y brindó una conferencia de prensa en el lugar para aclarar lo que se sabe hasta el momento. Afirmó que los cuerpos no pudieron ser identificados porque “están irreconocibles” y señaló que se halló documentación del hombre.

La fiscal Noelia Navone quedó a cargo del caso y brindó una conferencia de prensa en el lugar.

"Los peritos de bomberos manifestaron que, en principio, se produjo el incendio desde la parte posterior del vehículo. Los testigos manifestaron que vieron a un masculino prender fuego el auto, meterse en el río, salir y meterse en el auto", aseveró Navone.

En la mísma línea, concluyó: "Conforme a la información preliminar que tenemos, investigamos un femicidio seguido de un suicidio. No tenemos grandes precisiones”.