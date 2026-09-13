Un preso reclamó que lo trasladaran a otra ciudad, prendió fuego un colchón y murió junto a otro detenido

Un grave incendio en la Comisaría Primera de Perito Moreno, Santa Cruz, terminó con la vida de dos detenidos y dejó a varias personas hospitalizadas. El hecho se desencadenó cuando Oscar Emiliano Olivera, uno de los presos alojados en el sector destinado a detenidos, encendió intencionalmente un colchón como protesta para exigir su traslado a la ciudad de Las Heras.

En el momento del incidente, en el área de detención había cinco personas. Tras iniciar el fuego, las llamas se propagaron rápidamente, lo que llevó a activar un operativo para evacuar a los internos y controlar el siniestro. Pese a los esfuerzos, Olivera no pudo salir y falleció a causa del incendio, junto a otro detenido, Javier Nicolás Pereyra, que también estaba en el lugar.

Otras diez personas fueron llevadas de urgencia a un hospital local.

Los otros tres presos fueron evacuados y trasladados al Hospital Perito Moreno, donde recibieron atención médica. Además, el humo afectó a varios policías que participaron en el operativo; en total, diez personas fueron atendidas en el hospital: los tres detenidos y siete agentes. Uno de los efectivos sufrió quemaduras leves, mientras que los demás presentaron síntomas relacionados con la inhalación de monóxido de carbono.

Las autoridades provinciales confirmaron que durante la emergencia no hubo fugas de detenidos y destacaron la rápida respuesta para contener el fuego y asistir a los afectados. El ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos, también se trasladó al hospital para supervisar el operativo y las acciones posteriores al incidente.

La investigación quedó en manos de Gendarmería Nacional, encargada de realizar las pericias necesarias para reconstruir cómo comenzó el incendio y cómo se propagó dentro del área de detención. Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando para esclarecer los detalles y evitar que situaciones similares se repitan.