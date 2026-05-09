Investigan la muerte de dos bebés prematuros en un hospital y se suman más denuncias por mala praxis

La Justicia de Santa Cruz investiga la muerte de dos bebés prematuros durante abril en el servicio de neonatología del Hospital Samic de El Calafate. Analizan otras denuncias por presuntas irregularidades en la atención médica de recién nacidos que sobrevivieron.

Según informó Ahora Calafate, actualmente hay cuatro presentaciones judiciales. Dos corresponden a los fallecimientos de los bebés, que murieron con pocos días de diferencia, y las otras apuntan a posibles casos de mala praxis vinculados al funcionamiento del área de neonatología.

De acuerdo con la información que recibieron las familias en un primer momento, las causas de muerte habrían sido diferentes en cada caso. Sin embargo, con el paso de los días surgieron dudas y cuestionamientos que derivaron en denuncias penales, y una de las hipótesis que comenzó a analizarse es la existencia de posibles conductas negligentes en la atención médica.

Entre los puntos mencionados en las denuncias, aparecen supuestos errores en tratamientos, suministro incorrecto de medicación y falta de guardias activas, cuestiones que ahora deberán ser evaluadas mediante pericias y el análisis de historias clínicas y documentación médica.

La denuncia de una médica

A las presentaciones realizadas por las familias se sumó la denuncia de María Victoria Bianchi, una médica neonatóloga que trabajó durante abril en el nosocomio.

La profesional aseguró en un video publicado en sus redes sociales que decidió acudir a la Justicia luego de haber presenciado “dos eventos muy graves” dentro de la institución.

“En este último mes de abril sucedieron dos muertes de bebés en el lapso de diez días y sinceramente, como médica neonatóloga que estuvo en esas oportunidades, hice la denuncia porque me parece muy pertinente que la Justicia intervenga”, expresó.

Asimismo, Bianchi explicó que realizó la presentación “por respeto a los bebés muertos y a sus familias”, y remarcó el impacto profesional y personal que le provocaron los hechos ocurridos en el hospital.

La denuncia fue radicada inicialmente en Córdoba, provincia donde reside la médica, y luego enviada a la Fiscalía de Instrucción de El Calafate.

Qué dijo el hospital en un comunicado

Después de que se diera a conocer el caso públicamente, el Hospital Samic difundió un comunicado oficial en el que confirmó que "se encuentra llevando adelante una investigación interna con el objetivo de esclarecer los hechos que han tomado estado público, en el marco del compromiso con la calidad de atención, la seguridad de los pacientes y la transparencia institucional”.

En el mismo sentido, el centro de salud aseguró que colabora con la Justicia y que puso a disposición toda la documentación requerida para avanzar con la investigación.