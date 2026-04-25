Conmoción: ingresó por una operación ambulatoria y murió dos días después

Celeste Maldonado tenía 41 años cuando, el 8 de marzo de 2024, ingresó a una clínica privada de Río Gallegos para someterse a una cirugía ginecológica que no revestía grandes complejidades. Sin embargo, dos días después murió en la misma institución. Desde entonces su familia reclama respuestas.

A dos años de la muerte dudosa, la causa judicial por presunta mala praxis continúa sin avances significativos. Según denunciaron los familiares de Maldonado, aún no cuentan con el resultado final de la autopsia, que es el elemento más importante para determinar qué ocurrió durante y después de la intervención.

La familia apunta contra el médico que realizó la operación y sostiene que, tras la intervención, Celeste habría permanecido varias horas sin la atención adecuada mientras se desangraba. El hermano de la víctima, Gabriel Maldonado, aseguró que recién en ese momento otra profesional advirtió la gravedad del cuadro y solicitó asistencia.

Tras ello la paciente fue reingresada al quirófano y permaneció en terapia intensiva durante dos días antes de fallecer. También cuestionan las condiciones en las que se decidió la cirugía y aseguran que no se le habría ofrecido la posibilidad de elegir otro profesional.

Además sostienen que hubo diferencias entre lo autorizado por la paciente y lo finalmente realizado durante la operación.

La causa se tramita en el Juzgado Civil N°3 de Río Gallegos, pero la familia denuncia que está "prácticamente paralizada". Aparentemente, se encuentran a la espera de la pericia de autopsia. “Siempre te van pateando para adelante”, remarcó Gabriel.

Los restos de Celeste, mientras tanto, continúan en un panteón prestado. Sus familiares no pueden cumplir con su deseo de ser cremada hasta que la Justicia lo autorice.