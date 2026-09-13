Colapinto brilló en Madrid y fue séptimo
El argentino hizo una carrera sólida, aprovechó sus momentos, manejó con autoridad y sumó ocho puntos en el Gran Premio de España.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una grandísima actuación para terminar séptimo en el Gran Premip de España correspondiente a la decimocuarta fecha del campeonato de Fórmula 1 .
El triunfo fue para el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) , mientras que el podio lo completaron el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lando Norris (McLaren) .
Colapinto largó en el noveno puesto tras su gran clasificación de este sábado, aunque volvió a tener una increíble largada (ya no es noticia) para superar primero al neozelandés Liam Lawson (Red Bull) y solo unas curvas después al australiano Oscar Piastri (McLaren) .
Con el pasar de las vueltas, el argentino empezó a sufrir el desgaste de sus neumáticos medios y fue superado por Lawson , por lo que en los siguientes giros aguantó con mucha categoría al británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) y Piastri .
En la vuelta 15 se le presentó una oportunidad de oro a Colapinto, ya que hubo virtual safety car por el abandono del canadiense Lance Stroll Jr., situación que fue aprovechada por Alpine para llamarlo a boxes y montarle los neumáticos duros con los que resistiría hasta el final de la carrera.
A partir de allí, Colapinto, que venía de terminar noveno en Italia, conducido con una solidez increíble para finalmente terminar en la séptima posición aguantando por detrás suyo a un auto muy superior, como lo es el McLaren de Piastri.
Con este resultado, Colapinto sumó ocho puntos en el campeonato y llegó a los 27, para afianzarse en la duodécima posición y soñar con el top 10.
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