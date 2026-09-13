Colapinto brilló en Madrid y fue séptimo

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una grandísima actuación para terminar séptimo en el Gran Premip de España correspondiente a la decimocuarta fecha del campeonato de Fórmula 1 .

El triunfo fue para el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) , mientras que el podio lo completaron el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lando Norris (McLaren) .

Colapinto largó en el noveno puesto tras su gran clasificación de este sábado, aunque volvió a tener una increíble largada (ya no es noticia) para superar primero al neozelandés Liam Lawson (Red Bull) y solo unas curvas después al australiano Oscar Piastri (McLaren) .

Con el pasar de las vueltas, el argentino empezó a sufrir el desgaste de sus neumáticos medios y fue superado por Lawson , por lo que en los siguientes giros aguantó con mucha categoría al británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) y Piastri .

En la vuelta 15 se le presentó una oportunidad de oro a Colapinto, ya que hubo virtual safety car por el abandono del canadiense Lance Stroll Jr., situación que fue aprovechada por Alpine para llamarlo a boxes y montarle los neumáticos duros con los que resistiría hasta el final de la carrera.​​​​​​

A partir de allí, Colapinto, que venía de terminar noveno en Italia, conducido con una solidez increíble para finalmente terminar en la séptima posición aguantando por detrás suyo a un auto muy superior, como lo es el McLaren de Piastri.

Con este resultado, Colapinto sumó ocho puntos en el campeonato y llegó a los 27, para afianzarse en la duodécima posición y soñar con el top 10.

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