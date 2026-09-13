Alvarado dejó el invicto y se trajo la clasificación de Cipolletti

Castellano no pudo desnivelar como en otros partidos y fue reemplazado en el entretiempo. (Foto: @Clubcipolletti)

Una de cal y una de arena. Para Alvarado significó la primera derrota en la Zona Campeonato, perdió 1 a 0 ante Cipolletti en Río Negro y no pudo asegurar el primer lugar. De todas maneras, por el resto de los resultados, consiguió el boleto a los cuartos de final y jugará los playoffs por el primer ascenso a la Primera Nacional.

El equipo marplatense trató de tomar el protagonismo de entrada, pero le costó mucho llegar con peligro. Por su parte, el local tenía menos la pelota pero parecía ser más incisivo. Trejo hizo temblar el arco con un derechazo que explotó en la base del caño izquierdo y el línea 2 le ahogó el grito cuando levantó la bandera tras un centro que González cabeceaba al fondo del arco. El "torito" apenas pudo inquietar con un cabezazo de Sosa, en buena posición, que le salió al cuerpo del arquero.

En la segunda mitad, Cipolletti agarró la iniciativa y se acercó con peligro a Bilbao. Y a los 8', facturó. López levantó un centro desde la izquiera y Martín Peralta ganó entre los centrales para dejar sin respuestas al arquero y sellar el 1 a 0.

A partir de ahí, se hizo de ida y vuelta. Alvarado fue y lo pudo empatar con Matías Mansilla que le quedó un rebote tras una pelota parada, controló con el pecho y metió un zurdazo medido, sin medir, valga la redundancia, la presencia de Trejo en la línea del arco para sacar al córner.

En el tramo final, Martel acumuló delanteros pero le faltó claridad, Cipo se aferró al triunfo y esperó alguna contra para definirlo. El juego se fue diluyendo y Alvarado dejó algo en Río Negro, pero se trajo lo más importante.

Síntesis

Cipolletti (1): Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Cristian González y Benjamín García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero y Maximiliano López; Martín Peralta y Nahuel Luna. DT: Fabián Enríquez.

Cambios: ST 16' Federico Acevedo y Luciano Gutiérrez por Obregón y López 26' Enzo Vallejos por Peralta y 42' Fernando Pettineroli por Almirón.

Alvarado (0): Emanuel Bilbao; Lucas Chiozza, Tomás Fernández, Facundo Centurión y Cristian Gorgerino; Tomás Federico y Matías Mansilla; Ariel Castellano, Santiago Gutiérrez y Matías Pérez; Germán Sosa. DT: Pablo Martel.

Cambios: ST 0' Ramiro Makarte por Castellano, 16' Germán Cervera por Pérez, 25' Marco Miori y Fanco Pinoni por Chiozza y Sosa.

Goles: ST 8' Peralta (C).



Árbitro: Leandro Sosa Abrile.



Estadio: "La Visera de Cemento".



