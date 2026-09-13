Tragedia en Mar del Plata: una mujer fue encontrada sin vida tras un incendio en una casa

Una mujer murió este domingo por la mañana luego de que se desatara un incendio en una vivienda ubicada en la zona de José Manuel Estrada, al límite del barrio Constitución.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.55, en inmediaciones de Aragón y Marcos Sastre, una dotación del Cuartel Caisamar de Bomberos acudió al lugar por un incendio declarado en una casa.

Su pareja fue asistida por el Same y no necesitó ser trasladada.

Al arribar, los efectivos constataron que las llamas se concentraban principalmente en uno de los dormitorios.

Los bomberos desplegaron una línea de 38 milímetros para combatir el fuego y, una vez que lograron ingresar al inmueble, encontraron el cuerpo sin vida de una mujer.

El hecho ocurrió en límite del barrio José Manuel Estrada.

En la vivienda también se encontraba la pareja de la víctima, quien fue asistida en el lugar por personal de la ambulancia del Same. Según informaron, el hombre no presentaba lesiones y no fue necesario trasladarlo a un centro de salud.

Bomberos trabajó en el lugar para controlar el incendio y realizar las tareas correspondientes. Las circunstancias en las que se inició el fuego son materia de investigación.