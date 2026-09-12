Fuerte incendio en una vivienda en el barrio San José
Ocurrió este sábado, y asistió una dotación del Cuartel de Bomberos Centro. No se registraron personas heridas.
Por Redacción 0223
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Un incendio se desató este sábado en una vivienda del barrio San José y provocó daños en parte de la propiedad. Una dotación de bomberos trabajó para controlar las llamas y no se registraron personas heridas.
El hecho ocurrió en Roca y Salta. Tras recibir el aviso, personal del Cuartel de Bomberos Centro se dirigió hasta el lugar y encontró el incendio en fase de libre combustión
Según informaron fuentes oficiales, el fuego se desarrolló en una habitación y una pequeña cocina ubicadas en un tercer piso, en un sector independiente de la vivienda principal.
Como consecuencia del incendio, resultaron afectados el techo y distintos elementos que se encontraban en el lugar. Los bomberos lograron controlar las llamas y finalizaron las tareas sin registrar heridos.
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