Fuerte incendio en una vivienda en el barrio San José

Un incendio se desató este sábado en una vivienda del barrio San José y provocó daños en parte de la propiedad. Una dotación de bomberos trabajó para controlar las llamas y no se registraron personas heridas.

El hecho ocurrió en Roca y Salta. Tras recibir el aviso, personal del Cuartel de Bomberos Centro se dirigió hasta el lugar y encontró el incendio en fase de libre combustión

Según informaron fuentes oficiales, el fuego se desarrolló en una habitación y una pequeña cocina ubicadas en un tercer piso, en un sector independiente de la vivienda principal.

Como consecuencia del incendio, resultaron afectados el techo y distintos elementos que se encontraban en el lugar. Los bomberos lograron controlar las llamas y finalizaron las tareas sin registrar heridos.