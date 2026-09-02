Se prendió fuego una casa entera en el centro de Mar del Plata: "Habría más de 10 personas"

Se prendió fuego una casa entera en el centro de Mar del Plata.

Un espectacular incendio se registró en la noche de este miércoles en una vivienda ubicada en el centro de Mar del Plata y requirió del trabajo de numerosas dotaciones de bomberos y efectivos policiales

Una vivienda presuntamente ocupada ilegalmente ardió en llamas alrededor de las 19:30 en las calles Gascón entre San Luis y Bartolomé Mitre.

De acuerdo al relato de testigos a 0223, se trataría de una propiedad en la que con frecuencia ingresaban personas en situación de calle y, por motivos que son materia de investigación, desde las habitaciones hasta el techo fueron consumidas por el fuego.

Según trascendió, afortunadamente no se registraron heridos.

Además, vecinos de la zona sostuvieron que alrededor de diez personas se encontraban en el interior del inmueble cuando se desató el siniestro. Según trascendió, afortunadamente no se registraron heridos.

En un veloz accionar, los agentes a cargo del operativo extinguieron el fuego por completo.

El incendio de sorprendentes dimensiones sembró terror en vecinos y transeúntes, quienes se amucharon en la vereda de enfrente mientras trabajaban los equipos de seguridad, que lograron extinguir las llamas en un veloz accionar.