Las mujeres argentinas vuelven al escenario
La cita es el sábado 19 de septiembre a las 21 en Wolfgang Teatro Bar, con un repertorio dedicado a grandes autoras e intérpretes de la música argentina.
Por Redacción 0223
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¿Qué tienen en común María Elena Walsh, Tita Merello, Eladia Blázquez, Sandra Mihanovich, Celeste Carballo, Marilina Ross, Teresa Parodi, Fabiana Cantilo y Gilda? Karina Levine y Florencia Cosentino proponen un viaje emocional y musical por distintas épocas, con un repertorio que recupera las voces de mujeres que marcaron la historia de la música argentina.
“Mujeres Argentinas” cuenta con diez años de trayectoria ininterrumpida y ha recorrido distintos escenarios de la Provincia de Buenos Aires. La propuesta se presentó ante públicos que acompañaron su continuidad y tuvo funciones con localidades agotadas.
Karina Levine es una artista formada en canto, danza y teatro, con proyección nacional e internacional. Fue elegida por Pepe Cibrián para interpretar un rol coprotagónico en Drácula y por Julio Bocca como voz cantante del Ballet Argentino durante sus giras por Europa y América Latina. Ganó dos premios Estrella de Mar y se presentó junto a la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata, además de actuar en escenarios como La Ballena Azul del CCK.
Flor Cosentino es cantautora, compositora y productora musical, y es presentada como una de las voces referentes de la nueva canción popular de su país. Fue distinguida por Sadaic con el Primer Premio a la Mejor Canción en el Festival de la Canción Argentina por su obra “Soy Mi Dueña” y reconocida como Embajadora Cultural y Turística de la región. Cuenta con una discografía propia y proyección internacional, además de haber compartido escenario con artistas como Joan Manuel Serrat, Sandra Mihanovich, Diego Torres y Vicentico.
La cita es el sábado 19 en Wolfgang Teatro Bar (La Rioja 2065) y contará con el acompañamiento de César Monzón en guitarra y Maximiliano Escalante en teclado. Las entradas pueden reservarse al 223 590 4777 o bien adquirirse en la puerta del espacio cultural.
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