Anita Martínez trae las "cosas que no se deben decir" a Mar del Plata

El próximo viernes 2 de octubre, la reconocida actriz, comediante y bailarina Anita Martínez se presentará en Diagonal Pueyrredón 2995 con su flamante y nuevo unipersonal, Cosas que no se deben decir.

En este nuevo show, la artista propone un agudo y desopilante recorrido por los vínculos cotidianos que nos atraviesan, entrelazando risa y reflexión sobre los mandatos sociales, el matrimonio, la crianza de los hijos, la familia y los tiempos que corren. Un maridaje perfecto de monólogos filosos, humor descarnado y canciones que invita a verse reflejados en el espejo de nuestras propias contradicciones.

Con una nutrida e imponente trayectoria artística que abarca décadas de labor ininterrumpida en teatro, cine, televisión, radio , Anita Martínez se ha consolidado como una de las grandes referentes del humor nacional.

Desde sus inolvidables creaciones de personajes populares en la pantalla chica y su paso consagratorio por los grandes escenarios del país hasta consagrarse ganadora de Bailando por un Sueño, la actriz demuestra show a show su versatilidad única y un oficio ganado a base de talento y cercanía con el público.

La cita es ideal para disfrutar de una noche diferente, combinando lo mejor del humor con la propuesta gastronómica y de coctelería del espacio en pleno corazón de la ciudad.

Las entradas se encuentran en venta por sistema Articket.